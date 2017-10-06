Гендиректор «Амкара»: «Я не против видеоповторов. Но кто будет за это платить?»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин поделился мнением о использовании видеоповторов в матчах РФПЛ.

«Я не против видеоповторов. Но вопрос, кто будет за все это платить, остается открытым. На данный момент это непонятно. Те цифры, которые названы сейчас, — это очень болезненно для такого малобюджетного клуба как, например, «Амкар». Насколько я понимаю, решение по этому вопросу еще не принято и находится в стадии обсуждения. Очень надеюсь, что перед его принятием с нами посоветуются и спросят наше мнение.

Судьям, конечно, могут помочь повторы. Но они всe равно останутся людьми и могут ошибаться. И это нормально. Это тоже часть футбола. Важно, чтобы ошибки не носили системный характер. Как упорядочить и отладить всю эту систему, мы сможем понять только тогда, когда она начнет функционировать. Тогда и подведем итоги. Если все условия учтут и решение будет принято, система вполне может начать работать уже в следующем году.

Правление лиги приняло решение о видеоповторах 4-го октября.