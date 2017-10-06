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  • Гендиректор «Амкара»: «Я не против видеоповторов. Но кто будет за это платить?»

Гендиректор «Амкара»: «Я не против видеоповторов. Но кто будет за это платить?»

6 октября 2017, 19:44
9

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин поделился мнением о использовании видеоповторов в матчах РФПЛ.

«Я не против видеоповторов. Но вопрос, кто будет за все это платить, остается открытым. На данный момент это непонятно. Те цифры, которые названы сейчас, — это очень болезненно для такого малобюджетного клуба как, например, «Амкар». Насколько я понимаю, решение по этому вопросу еще не принято и находится в стадии обсуждения. Очень надеюсь, что перед его принятием с нами посоветуются и спросят наше мнение.

Судьям, конечно, могут помочь повторы. Но они всe равно останутся людьми и могут ошибаться. И это нормально. Это тоже часть футбола. Важно, чтобы ошибки не носили системный характер. Как упорядочить и отладить всю эту систему, мы сможем понять только тогда, когда она начнет функционировать. Тогда и подведем итоги. Если все условия учтут и решение будет принято, система вполне может начать работать уже в следующем году.

Правление лиги приняло решение о видеоповторах 4-го октября.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (9)
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Tony_93
1507308610
120 косых евро, как бл9 много, учитывая что на заплаты млн уходят
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insider_retro
1507308992
Ну, гендира клуба с утверждённым бюджетом на год, можно понять!.. Любая трата сверх бюджета - это дыра... Суммы пока рисуют разные, но одно дело установка, другое дело недешёвое сервисное обслуживание оборудования и ПО!!... И конечные цифры пока стесняются озвучивать... Но НАДО потянуть и принять систему видеоповторов, как неизбежное!!...))
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Плюня
1507309585
мда
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BRO_football
1507310121
Как раз таки сейчас в РФПЛ множество судей, совершают ошибки, которые носят системый характер. Турбин, например. И с этим никто не хочет ничего делать! Надеюсь, видеоповторы помогут.
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diadushka
1507310675
Гендиректор Амкара: "кто будет платить за видеоповторы"??? - "простые люди - налогоплательщики, кто же еще?!" - усмехнулся Фурсенко!
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FCSM#REDWHITE#
1507314980
ну господа если финанс у клуба нет на оборудование или жи трансфер то что делать премьер лиге вам господа в любительскую
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RedWhiteFans2
1507315840
А кто всю Чечню построил???? Вы что ли??? Конечно же россияне и заплатят, т.к. республика дотационная. И это вам как дотацию дадут. И в чем вопрос????
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paracetamol
1507317408
Губер пусть разорится. Нафига его поставили молодого? 10 лямов деревяшками всего!
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