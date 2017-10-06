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    Гендиректор «Амкара»: «Я не против видеоповторов. Но кто будет за это платить?»

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин поделился мнением о использовании видеоповторов в матчах РФПЛ.

    «Я не против видеоповторов. Но вопрос, кто будет за все это платить, остается открытым. На данный момент это непонятно. Те цифры, которые названы сейчас, — это очень болезненно для такого малобюджетного клуба как, например, «Амкар». Насколько я понимаю, решение по этому вопросу еще не принято и находится в стадии обсуждения. Очень надеюсь, что перед его принятием с нами посоветуются и спросят наше мнение.

    Судьям, конечно, могут помочь повторы. Но они всe равно останутся людьми и могут ошибаться. И это нормально. Это тоже часть футбола. Важно, чтобы ошибки не носили системный характер. Как упорядочить и отладить всю эту систему, мы сможем понять только тогда, когда она начнет функционировать. Тогда и подведем итоги. Если все условия учтут и решение будет принято, система вполне может начать работать уже в следующем году.

    Правление лиги приняло решение о видеоповторах 4-го октября.

    Источник: Известия

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    06.10.2017 19:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 6 октября 2017, 22:16

      Губер пусть разорится. Нафига его поставили молодого? 10 лямов деревяшками всего!

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 6 октября 2017, 21:50

      А кто всю Чечню построил???? Вы что ли??? Конечно же россияне и заплатят, т.к. республика дотационная. И это вам как дотацию дадут. И в чем вопрос????

      0
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol > RedWhiteFans2 6 октября 2017, 22:19

      Перми не нужна дотация, нужно только чтобы не грабили. Пермнефтеоргсинтез Лукойла свинюшек из Морквабада финансирует. А Хофнюк Каримаов, убил два калийных комбината и купил Это-0 для Анжи.

      0
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 6 октября 2017, 21:36

      ну господа если финанс у клуба нет на оборудование или жи трансфер то что делать премьер лиге вам господа в любительскую

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 6 октября 2017, 20:24

      Гендиректор Амкара: "кто будет платить за видеоповторы"???
      - "простые люди - налогоплательщики, кто же еще?!" - усмехнулся Фурсенко!

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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 6 октября 2017, 20:15

      Как раз таки сейчас в РФПЛ множество судей, совершают ошибки, которые носят системый характер. Турбин, например. И с этим никто не хочет ничего делать! Надеюсь, видеоповторы помогут.

      0
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      Рейтинг: +16

      Плюня 6 октября 2017, 20:06

      мда

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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 19:56

      Ну, гендира клуба с утверждённым бюджетом на год, можно понять!.. Любая трата сверх бюджета - это дыра... Суммы пока рисуют разные, но одно дело установка, другое дело недешёвое сервисное обслуживание оборудования и ПО!!... И конечные цифры пока стесняются озвучивать...
      Но НАДО потянуть и принять систему видеоповторов, как неизбежное!!...))

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      Рейтинг: +23

      Tony_93 6 октября 2017, 19:50

      120 косых евро, как бл9 много, учитывая что на заплаты млн уходят

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