В «Амкаре» боятся стоимости внедрения системы видеоповторов

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин признался, что пермяки не против введения системы видеоповторов, но его интересует вопрос ценообразования. По его словам, озвученные цены являются болезненными для малобюджетных клубов.

«Я не против видеоповторов. Но вопрос, кто будет за все это платить, остается открытым. На данный момент это непонятно. Те цифры, которые названы сейчас, — это очень болезненно для такого малобюджетного клуба как, например, «Амкар».

Насколько я понимаю, решение по этому вопросу еще не принято и находится в стадии обсуждения. Очень надеюсь, что перед его принятием с нами посоветуются и спросят наше мнение», – заявил Резвухин.

Ранее стало известно, что руководство лиги готово внедрить систему в РФПЛ. Стоимость оснащения одного стадиона для клубов обойдется в 200 тысяч евро на сезон. В случае аренды оборудования – 100 тысяч евро на тот же срок.