Роббен: «Мы при любых раскладах должны обыгрывать белорусов»

Полузащитник сборной Голландии Арьен Роббен в преддверии матча девятого тура европейского отборочного цикла против сборной Беларуси заявил, что его команда должна непременно добыть три очка.

«Нам будет на руку, если Швеция не сможет обыграть Люксембург. Мы будем играть матч в Борисове уже зная результат шведов, поэтому психологически, возможно, будет легче. Хотя нужно понимать, что при любом раскладе мы должны обыгрывать белорусов», – приводит слова Роббена FOX Sports.

Голландцы на три очка отстают от второго места в группе, дающего право на стыковые матчи.