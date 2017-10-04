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    Роббен: «Мы при любых раскладах должны обыгрывать белорусов»

    Полузащитник сборной Голландии Арьен Роббен в преддверии матча девятого тура европейского отборочного цикла против сборной Беларуси заявил, что его команда должна непременно добыть три очка.

    «Нам будет на руку, если Швеция не сможет обыграть Люксембург. Мы будем играть матч в Борисове уже зная результат шведов, поэтому психологически, возможно, будет легче. Хотя нужно понимать, что при любом раскладе мы должны обыгрывать белорусов», – приводит слова Роббена FOX Sports.

    Голландцы на три очка отстают от второго места в группе, дающего право на стыковые матчи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2017 22:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 5 октября 2017, 08:20

      Калач вам наковыряет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 4 октября 2017, 23:29

      простой люксембуржский кондуктор приходит вечером домой и говорит жене:"Дорогая, ты не поверишь... сегодня, как обычно, играли с мужиками в футбол после работы и выиграли какую-то сборную Беларуси"

      2
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      Рейтинг: +4086

      raritet 4 октября 2017, 23:13

      если бы все было как ты мечтаешь,Роббен. А вот у белорусов своя думка.

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 4 октября 2017, 22:50

      Роббен это говорил серьезно???

      парикмахеры Люксембурга выиграли у наших... Франция разделает под орех!!

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