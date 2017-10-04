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  • Шевченко: «Марлос отважился взять паспорт Украины и готов защищать цвета страны»

Шевченко: «Марлос отважился взять паспорт Украины и готов защищать цвета страны»

4 октября 2017, 09:54
4

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил первую тренировку бразильца Марлоса в составе национальной команды. Напомним, что футболист, представляющий «Шахтер», недавно получил украинское гражданство, что позволило ему получить вызов в национальную сборную страны.

– Как оцените его потенциал в команде?

– Не вижу никаких проблем. У нас нет никаких исключений ни для кого. Для него двери открыты, он работает наравне со всеми. Тренерский штаб будет смотреть на кондиции абсолютно всех футболистов.

Для Марлоса важно хорошо показать себя в тренировочном процессе. Если человек достойно тренируется, с желанием, показывает хороший уровень, выигрывает конкуренцию, то будет играть. Если он в этих аспектах проигрывает, значит, играть будет другой.

– Как вы отреагировали, когда узнали о возможности задействовать Марлоса в составе сборной?

– Я разговаривал с ним, когда прошло пять лет с того момента, как он приехал в Украину. Я ему сказал: это будет твое решение. Ты должен прийти к этому сам. Если хочешь стать гражданином Украины и играть за сборную этой страны, то получай паспорт и будем садиться и разговаривать.

Я подчеркнул, что гарантий никаких давать не буду. Он подождал, подумал. Для него это было непростое решение, но он отважился взять паспорт и готов защищать цвета нашей страны.

В последнее время я заметил грустную тенденцию, что много спортсменов из нашей страны уезжает. А это обратный случай — есть и такие, кто приезжает и готов защищать нашу страну на спортивных аренах. Для него двери открыты, он качественный футболист. Осталось лишь доказать свою состоятельность в сборной Украины.

Источник: Terrikon
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Шахтер Марлос Шевченко Андрей
Комментарии (4)
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Dominator777
1507102135
Вероятнее всего он не бразилец, а укро-американец.
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С-Пб on-line
1507107102
Сначала должен в окопе посидеть, а потом в недосборную
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