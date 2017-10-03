По мнению врача сборной Аргентины, Агуэро вернется в строй не раньше середины ноября

Доктор сборной Аргентины Донато Виллани поделился информацией о состоянии здоровья нападающего английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. По словам южноамериканца, «горожанин» пропустит еще порядка шести недель.

«Понятно, что игрок очень расстроен из-за случившегося. Он хотел помочь сборной в ближайших решающих матчах. Однако пропустить, судя по всему, придется еще недель шесть. Сейчас Агуэро не может даже самостоятельно передвигаться», – рассказал Виллани.

Напомним, что причиной травмы форварда стало ДТП в Амстердаме.