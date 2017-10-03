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    По мнению врача сборной Аргентины, Агуэро вернется в строй не раньше середины ноября

    Доктор сборной Аргентины Донато Виллани поделился информацией о состоянии здоровья нападающего английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. По словам южноамериканца, «горожанин» пропустит еще порядка шести недель.

    «Понятно, что игрок очень расстроен из-за случившегося. Он хотел помочь сборной в ближайших решающих матчах. Однако пропустить, судя по всему, придется еще недель шесть. Сейчас Агуэро не может даже самостоятельно передвигаться», – рассказал Виллани.

    Напомним, что причиной травмы форварда стало ДТП в Амстердаме.

    Источник: Daily Mail

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    03.10.2017 21:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +833

      Sola 4 октября 2017, 05:26

      Сборная рискует пролететь мимо мундиаля. Эх, Аргентина...

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