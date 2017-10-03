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    Участие Лукаку в матчах сборной Бельгии под вопросом

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку вынужден был пропустить тренировку национальной команды Бельгии в минувший понедельник из-за травмы голеностопа. Пресс-служба местной федерации футбола сообщила, что по результатам МРТ-сканирования 24-летний футболист избежал перелома, травма оказалась не столь серьезной, как предполагалось изначально.

    В ближайшие несколько дней игрок будет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром медицинского персонала команды. По результатам этих тренировок станет ясно, сможет ли он принять участие в отборочных матчах чемпионата мира-2018 против Боснии (7 октября) и Кипра (10 октября).

    Источник: Goal.com

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    03.10.2017 08:20
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Некержаков 3 октября 2017, 10:07

      ну и хорошо,в сборной хватает игроков на его позицию,а вот в МЮ он незаменимый,пока.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 3 октября 2017, 08:40

      Жаль!

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