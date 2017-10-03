Участие Лукаку в матчах сборной Бельгии под вопросом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку вынужден был пропустить тренировку национальной команды Бельгии в минувший понедельник из-за травмы голеностопа. Пресс-служба местной федерации футбола сообщила, что по результатам МРТ-сканирования 24-летний футболист избежал перелома, травма оказалась не столь серьезной, как предполагалось изначально.

В ближайшие несколько дней игрок будет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром медицинского персонала команды. По результатам этих тренировок станет ясно, сможет ли он принять участие в отборочных матчах чемпионата мира-2018 против Боснии (7 октября) и Кипра (10 октября).