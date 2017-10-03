Булыкин назвал лучший матч «Локомотива» в сезоне

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает прошедший матч с «Динамо» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги лучшим в исполнении железнодорожников в текущем сезоне. Он также отметил хорошее физическое состояние команды после сложной игровой недели.

«Высокая самоотдача игроков «Локомотива» и отсутствие недооценки соперника привели к убедительной и красивой победе команды. С поправкой на нынешнее состояние «Динамо» можно назвать этот матч лучшим для «Локо» в нынешнем сезоне.

Отрадно, что команде удалось быстро восстановиться после матча с «Фаставом». Матч с чешским клубом начинался очень поздно, закончился ближе к полуночи, и у железнодорожников было всего двое суток на подготовку к «Динамо». Это говорит об отличном функциональном состоянии футболистов «Локо».

Думаю, если Фернандеш продолжит выступать так же, вызов в сборную Португалии не за горами. Эдер заслужил приглашение в национальную команду. Он принес «Локо» победу в концовке тяжелейшего матча в «Ростове», а теперь проявил себя с «Динамо». Видно, что он постепенно привыкает к команде и к требованиям главного тренера», – считает Булыкин.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Динамо» завершился со счетом 3:0. Железнодорожники после этой встречи занимают вторую строчку в турнирной таблице с 26-ю очками, а бело-голубые идут на 15-й, предпоследней, строчке с 10-ю очками.