Фернандес заявил, что нет никаких шансов на его переход в «Спартак» когда-либо

Защитник ЦСКА и Марио Фернандес заявил, что ни при каких обстоятельствах никогда не сменит армейский клуб на «Спартак».

В начале лета появилась информация, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера очень заинтересован в услугах 26-летнего игрока.

«Предложение от «Спартака»? Не было такого. Вообще никаких шансов, что я когда-нибудь перейду в «Спартак». ЦСКА столько для меня сделал, здесь все для меня родное. Я бесконечно благодарен руководству, болельщикам, партнeрам по команде. Так и напишите: я никогда в жизни не перейду в «Спартак», – цитирует Фернандеса «Российская газета».