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  • Фернандес заявил, что нет никаких шансов на его переход в «Спартак» когда-либо

Фернандес заявил, что нет никаких шансов на его переход в «Спартак» когда-либо

2 октября 2017, 18:33
27

Защитник ЦСКА и Марио Фернандес заявил, что ни при каких обстоятельствах никогда не сменит армейский клуб на «Спартак».

В начале лета появилась информация, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера очень заинтересован в услугах 26-летнего игрока.

«Предложение от «Спартака»? Не было такого. Вообще никаких шансов, что я когда-нибудь перейду в «Спартак». ЦСКА столько для меня сделал, здесь все для меня родное. Я бесконечно благодарен руководству, болельщикам, партнeрам по команде. Так и напишите: я никогда в жизни не перейду в «Спартак», – цитирует Фернандеса «Российская газета».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Фернандес Марио
Комментарии (27)
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insider_retro
1506958999
Вообще, беготня по клубам - не от хорошей жизни!.. И если игрок делает такие заявления, значит он доволен и им довольны!.. Комфортные условия подталкивают к ответной спортивно-трудовой деятельности!.. И чаще, дело вовсе не в чести игрока, преданности клубу и других монументальных ценностях...)) Крайнее не относится к Марио!!...))
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Полная Канистра
1506959530
правильно оставайся в своём клубе тащи команду ведь сейчас там очень тяжко. А Спартаку и не надо свои игроки восстановят былую игру и это похоже уже дает результаты
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VSt
1506960239
Серьезное заявление. Громкое. Интересное и содержательное. В следующем интервью надо заявить, что "Я никогда не перейду в Челси, Барселону, Реал и Тульский Арсенал".
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Бугимен
1506960322
МАРИО ВАС НЕ КТО И НЕПРИГЛАШАЕТ В СПАРТАК!ЭТО ВСЕ УТКА - ГУСЬ!
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Сармат Ростов
1506962470
Да нах ты нам нужен!!! Сиди в своей конюшне. П если по чесноку- бабла предложат, побежишь и в Зенит, и в Пахтакор, и в Кайрат!!! Дзюба тоже крест на пузе рисовал)))))
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VVM1964
1506963423
А ЧТО КТО ТО ЗВАЛ ?
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Тraumtanzеr
1506968096
Да кому ты нужен. МЮ твой уровень уже показал.
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Elect
1506968155
браво Фернандес!
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Одинокий волк Маквейд
1507017818
Ясен пень, что не перейдешь, ежели не зовут.
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Сибирь за Спартак
1507023513
Российская газета - орган Госдумы, если не ошибаюсь. Какой болт там публикуют мнения гастарбайтеров?
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