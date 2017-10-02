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    Фернандес заявил, что нет никаких шансов на его переход в «Спартак» когда-либо

    Защитник ЦСКА и Марио Фернандес заявил, что ни при каких обстоятельствах никогда не сменит армейский клуб на «Спартак».

    В начале лета появилась информация, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера очень заинтересован в услугах 26-летнего игрока.

    «Предложение от «Спартака»? Не было такого. Вообще никаких шансов, что я когда-нибудь перейду в «Спартак». ЦСКА столько для меня сделал, здесь все для меня родное. Я бесконечно благодарен руководству, болельщикам, партнeрам по команде. Так и напишите: я никогда в жизни не перейду в «Спартак», – цитирует Фернандеса «Российская газета».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2017 18:33
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 октября 2017, 12:39

      переходи , поможешь Гинеру денег поднять , а то за бесплатно придется играть через годик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 октября 2017, 12:38

      Российская газета - орган Госдумы, если не ошибаюсь. Какой болт там публикуют мнения гастарбайтеров?

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8116

      nik55 3 октября 2017, 11:59

      Бомбардир.ру -----эта статья для кого и зачем ?

      3
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > nik55 3 октября 2017, 12:25

      Стравить болел, поднять рейтинг.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 октября 2017, 11:03

      Ясен пень, что не перейдешь, ежели не зовут.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1857

      mahan 3 октября 2017, 10:32

      Ой, начнем с того, что сам сказал, что тебе предложений не поступало, это первое. Во- вторых все решают деньги. И кто тебе их больше заплатит там и будешь. И это скорей всего будет Зенит. Так, что не строй из себя целку бразилец натурализованный.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 3 октября 2017, 08:36

      Зарекалась свинья...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 3 октября 2017, 00:26

      Марио просто красавчег

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > De_Frenki 3 октября 2017, 11:05

      К сожалению, он сейчас тень прошлогоднего КРАСАВЧЕГА.

      10
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 2 октября 2017, 23:45

      да не в Спартак, а в Анжи точно пойдет))

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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 2 октября 2017, 23:42

      А мы тебя звали??? Вали к бомжам, масочник, россиянин недоделанный, лучше подумай, что ты бы НИКОГДА не вызвался в сборную Бразилии.... Приспособленец, сколько слов по-русски сказать можешь, дешёвка???

      0
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      Рейтинг: +124

      Elect 2 октября 2017, 21:15

      браво Фернандес!

      0
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