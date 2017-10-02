Метцельдер: «Клопп – лучший вариант для «Баварии», чем Нагельсман»

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Кристоф Метцельдер считает, что «Бавария» должна попытаться заполучить главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Мюнхенцы находятся в поисках нового рулевого команды после увольнения на прошлой неделе Карло Анчелотти.

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что «Баварию» летом может возглавить тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман.

«В случае предложения «Баварии» Клопп будет готов незамедлительно. Он сможет прекрасно наладить отношения в команде.

Нагельсман – выдающийся тренер, но «Бавария», конечно же, отличается от остальных», – сказал Метцельдер.