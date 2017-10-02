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    Метцельдер: «Клопп – лучший вариант для «Баварии», чем Нагельсман»

    Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Кристоф Метцельдер считает, что «Бавария» должна попытаться заполучить главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Мюнхенцы находятся в поисках нового рулевого команды после увольнения на прошлой неделе Карло Анчелотти.

    Ранее в немецких СМИ появилась информация, что «Баварию» летом может возглавить тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман.

    «В случае предложения «Баварии» Клопп будет готов незамедлительно. Он сможет прекрасно наладить отношения в команде.

    Нагельсман – выдающийся тренер, но «Бавария», конечно же, отличается от остальных», – сказал Метцельдер.

    Источник: Tribalfootball

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    02.10.2017 12:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 2 октября 2017, 20:44

      Бавария - лучший вариант для Клоппа был бы. Но что-то я сомневаюсь что пригласят, нет достижений в Ливерпуле кроме отдельных матчей.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 октября 2017, 16:24

      А как же Тухель !?

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