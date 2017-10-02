«Интер» показал хороший старт, набрав 19 очков в семи турах впервые с 2002 года

В рамках матча седьмого тура итальянской Серии А «Интер» встречался с «Беневенто». Игра закончилась со счетом 2:1. Этот результат позволил миланскому клубу набрать 19 очков с момента старта чемпионата.

Такой показатель нельзя назвать рекордным в истории клуба, но подобного не случалось с командой с сезона-2002/03, когда «Интер» занял второе место в турнирной таблице. В текущем первенстве миланский клуб делит вторую строчку турнирной таблицы с «Ювентусом», отставая от лидирующего «Наполи» на два очка.