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    «Интер» показал хороший старт, набрав 19 очков в семи турах впервые с 2002 года

    В рамках матча седьмого тура итальянской Серии А «Интер» встречался с «Беневенто». Игра закончилась со счетом 2:1. Этот результат позволил миланскому клубу набрать 19 очков с момента старта чемпионата.

    Такой показатель нельзя назвать рекордным в истории клуба, но подобного не случалось с командой с сезона-2002/03, когда «Интер» занял второе место в турнирной таблице. В текущем первенстве миланский клуб делит вторую строчку турнирной таблицы с «Ювентусом», отставая от лидирующего «Наполи» на два очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2017 06:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +722

      Urry 5 октября 2017, 10:47

      Спаллетти - вперед!

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