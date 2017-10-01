Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко считает, что на победу «Спартака» над «Уралом» повлияло комфортное судейство

Червиченко считает, что на победу «Спартака» над «Уралом» повлияло комфортное судейство

1 октября 2017, 12:39
31

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итог матча 12-го тура РФПЛ между московским клубом и «Уралом» (2:0), отметив влияние на результат работы судей.

После данной победы красно-белые расположились на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Знаете, особого мнения нет. Рядовая игра, где фаворит должен был брать свои три очка и взял их. При традиционно очень комфортном судействе Владислава Безбородова, «Спартак» на классе обыграл «Урал». Москвичи ничего сверхъестественного не показали, но и, слава богу, сыграли без ошибок. То есть никаких грубых ошибок, как в предыдущих играх, красно-белые не совершали.

«Урал» не смог ничего противопоставить подопечным Массимо Карреры и заслуженно проиграл. Также хочу отметить игру Александра Селихова, в сегодняшней игре он мне понравился. Голкипер очень надежно сыграл и даже не дал уральцам подумать, что у них сегодня что-то получится. На мой взгляд, результат по игре», – сказал Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Червиченко Андрей
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
a_who
1506851508
Уберите червя !
Ответить
Полная Канистра
1506853272
хе хе он вчера свои штаны стирал 72 размера и до сих пор от него тут воняет
Ответить
Челнинец
1506853599
как Спартака выигрывает так судья виноват? обиженая Червя на бывший клуб, харе плакать уже!
Ответить
Andrey160268
1506855217
Интересно, кому вообще приходит в голову мысль, спросить мнение у Червиченко? Он кто такой? Почему никто не спрашивает мнение у той же Смородской, тоже ведь "специалист экстра-класса"?
Ответить
RedWhiteFans2
1506856282
А можно интересоваться мнением Червя по поводу игр Уфы, Ска хабаровск, Терека. Зачем спрашивать его о Спартаке. Даже при счете 9:0 в пользу Спартака оно все равно найдет грязь и измажет ей всех.
Ответить
Eddyson
1506857165
Бедолага Червяк: как у него пригорает от победы Спартака, даже от такой, что прогнозировалась. На одних пожароослабляющих препаратах разорится толстячок.
Ответить
Max Bobr
1506857880
Червь уже просто задолбал, все ему в Спартаке не так, за собой бы лучше посмотрел.
Ответить
garet12222
1506862224
Безбородову и его мужу стыдно должно быть за такое судейство
Ответить
subbotaspartak
1506864612
Всё испачкать норовя Гадость лезет из червя, А дебилы подпевают, Языками грязь стирают. Просто выиграл Спартак, Кто-то скажет, что не так?
Ответить
Диктор
1506865111
Когда уже перестанут печатать червяка? Правда уже поднадоел.
Ответить
Главные новости
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
12
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
15
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
1
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
12
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
15
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
39
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+