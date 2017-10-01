Червиченко считает, что на победу «Спартака» над «Уралом» повлияло комфортное судейство

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итог матча 12-го тура РФПЛ между московским клубом и «Уралом» (2:0), отметив влияние на результат работы судей.

После данной победы красно-белые расположились на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Знаете, особого мнения нет. Рядовая игра, где фаворит должен был брать свои три очка и взял их. При традиционно очень комфортном судействе Владислава Безбородова, «Спартак» на классе обыграл «Урал». Москвичи ничего сверхъестественного не показали, но и, слава богу, сыграли без ошибок. То есть никаких грубых ошибок, как в предыдущих играх, красно-белые не совершали.

«Урал» не смог ничего противопоставить подопечным Массимо Карреры и заслуженно проиграл. Также хочу отметить игру Александра Селихова, в сегодняшней игре он мне понравился. Голкипер очень надежно сыграл и даже не дал уральцам подумать, что у них сегодня что-то получится. На мой взгляд, результат по игре», – сказал Червиченко.