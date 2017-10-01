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    Червиченко считает, что на победу «Спартака» над «Уралом» повлияло комфортное судейство

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итог матча 12-го тура РФПЛ между московским клубом и «Уралом» (2:0), отметив влияние на результат работы судей.

    После данной победы красно-белые расположились на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

    «Знаете, особого мнения нет. Рядовая игра, где фаворит должен был брать свои три очка и взял их. При традиционно очень комфортном судействе Владислава Безбородова, «Спартак» на классе обыграл «Урал». Москвичи ничего сверхъестественного не показали, но и, слава богу, сыграли без ошибок. То есть никаких грубых ошибок, как в предыдущих играх, красно-белые не совершали.

    «Урал» не смог ничего противопоставить подопечным Массимо Карреры и заслуженно проиграл. Также хочу отметить игру Александра Селихова, в сегодняшней игре он мне понравился. Голкипер очень надежно сыграл и даже не дал уральцам подумать, что у них сегодня что-то получится. На мой взгляд, результат по игре», – сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

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    01.10.2017 12:39
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +135

      Гридень 2 октября 2017, 05:22

      Червиченко пиарится на бывшей связи с Спартаком

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 2 октября 2017, 00:14

      Что -то "обиженный" маловато грязи вылил в этот раз. Видимо сказать нечего. Значит положительная динамика в игре Спартака - налицо.

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 1 октября 2017, 22:32

      Червиченко искренне считает, что Спартак ни у кого. ни когда не сможет выиграть честно.

      0
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 1 октября 2017, 18:09

      Червяк, купи Анжи))

      0
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      Рейтинг: +370

      mik1954 1 октября 2017, 17:39

      Мясо конечно выглядело лучше, да и классом Урал превосходит, т.е. помогать ему не стоит, зря Безбородов подставляется помогая там где помогать нет нужды...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 октября 2017, 16:38

      Когда уже перестанут печатать червяка? Правда уже поднадоел.

      9
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 1 октября 2017, 16:30

      Всё испачкать норовя
      Гадость лезет из червя,
      А дебилы подпевают,
      Языками грязь стирают.
      Просто выиграл Спартак,
      Кто-то скажет, что не так?

      11
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      Рейтинг: +633

      garet12222 1 октября 2017, 15:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Безбородову и его мужу стыдно должно быть за такое судейство

      -11
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 1 октября 2017, 14:38

      Червь уже просто задолбал, все ему в Спартаке не так, за собой бы лучше посмотрел.

      7
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 1 октября 2017, 14:26

      Бедолага Червяк: как у него пригорает от победы Спартака, даже от такой, что прогнозировалась. На одних пожароослабляющих препаратах разорится толстячок.

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