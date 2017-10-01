Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Моуринью против пауз на матчи сборных

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что считает паузы на матчи сборных по ходу сезона неудачной идеей.

    «Лично я не люблю перерывы на матчи сборных, считаю такую практику неудобной. У нас уже была такая пауза в сезоне, а следующий матч был через два дня после того, как все игроки вернулись в команду из сборных.

    Для клубов это нехорошо, но тут жаловаться бесполезно, жалобы не помогают. Мы должны ждать и надеяться, что повреждений не будет», – приводит слова специалиста Sky Sports.

    Матч седьмого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас» закончился со счетом 4:0.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2017 11:10
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin 2 октября 2017, 17:29

      "Житие мое.." (к/ф " Иван Васильевич меняет профессию")

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 2 октября 2017, 16:53

      все ворчат на эту тему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 1 октября 2017, 20:50

      Любит он ворчать и жаловаться на судьбу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 1 октября 2017, 18:02

      То кубок лиги ему не нужен, то паузы на зборные! Футбол то нужен хоть вообще?)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11