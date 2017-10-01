Моуринью против пауз на матчи сборных

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что считает паузы на матчи сборных по ходу сезона неудачной идеей.

«Лично я не люблю перерывы на матчи сборных, считаю такую практику неудобной. У нас уже была такая пауза в сезоне, а следующий матч был через два дня после того, как все игроки вернулись в команду из сборных.

Для клубов это нехорошо, но тут жаловаться бесполезно, жалобы не помогают. Мы должны ждать и надеяться, что повреждений не будет», – приводит слова специалиста Sky Sports.

Матч седьмого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас» закончился со счетом 4:0.