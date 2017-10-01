Марков был уверен в победе «Тосно» еще до удаления Швеца

Нападающий «Тосно» Евгений Марков стал автором единственного гола в матче 12-го тура российской Премьер-лиги с «Ахматом», который закончился со счетом 1:0. Футболист отметил, что с командой, играющей в меньшинстве, всегда сложнее справиться.

– То, что не удавалось выиграть дома, обсуждали в команде? Давил на коллектив этот момент?

– Конечно, обсуждали, хотелось порадовать своих болельщиков – нам чуть-чуть не хватило с «Анжи», чуть-чуть не хватило с Хабаровском… Со «Спартаком» как раз, думаю, нам чуть-чуть хватило (смеется). Сегодня же одержали наконец заслуженную победу.

– Удивил такой старт гостей во втором тайме?

– Считаю, там была чистая вторая желтая – был четкий удар локтем в голову. Но я был уверен, что мы выиграем и до удаления.

– Сложнее играть против соперника, который в меньшинстве?

– Гораздо сложнее. Они закрываются и в штрафной совсем не остается свободного места, приходится дольше разыгрывать мяч, чтобы кто-то из защищающихся выдернулся и оставил свою зону.

– В начале сезона ты забивал, выходя на замену. Сейчас уже отличаешься в стартовом составе – как сам оцениваешь свой прогресс?

– Всегда есть куда расти, и я для этого усиленно работаю на тренировках. А мою игру оценивают болельщики, поддерживая на стадионе, и тренерский штаб, предоставляя мне место в стартовом составе.