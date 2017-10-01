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    Марков был уверен в победе «Тосно» еще до удаления Швеца

    Нападающий «Тосно» Евгений Марков стал автором единственного гола в матче 12-го тура российской Премьер-лиги с «Ахматом», который закончился со счетом 1:0. Футболист отметил, что с командой, играющей в меньшинстве, всегда сложнее справиться.

    – То, что не удавалось выиграть дома, обсуждали в команде? Давил на коллектив этот момент?

    – Конечно, обсуждали, хотелось порадовать своих болельщиков – нам чуть-чуть не хватило с «Анжи», чуть-чуть не хватило с Хабаровском… Со «Спартаком» как раз, думаю, нам чуть-чуть хватило (смеется). Сегодня же одержали наконец заслуженную победу.

    – Удивил такой старт гостей во втором тайме?

    – Считаю, там была чистая вторая желтая – был четкий удар локтем в голову. Но я был уверен, что мы выиграем и до удаления.

    – Сложнее играть против соперника, который в меньшинстве?

    – Гораздо сложнее. Они закрываются и в штрафной совсем не остается свободного места, приходится дольше разыгрывать мяч, чтобы кто-то из защищающихся выдернулся и оставил свою зону.

    – В начале сезона ты забивал, выходя на замену. Сейчас уже отличаешься в стартовом составе – как сам оцениваешь свой прогресс?

    – Всегда есть куда расти, и я для этого усиленно работаю на тренировках. А мою игру оценивают болельщики, поддерживая на стадионе, и тренерский штаб, предоставляя мне место в стартовом составе.

    Источник: ФК «Тосно»

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    01.10.2017 06:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 1 октября 2017, 15:46

      Ждём в Грозном, с твоей уверенностью

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17981

      paracetamol 1 октября 2017, 11:49

      Молодец, классный гол вбил! Питерская школа...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 1 октября 2017, 11:06

      я тоже поставил на тосно

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