Черчесов объявил состав сборной. Кавани может уйти в «Милан» или «Эвертон». Дайджест событий дня

Что делает в сборной Магомед Оздоев, наверное за густые черные брови взяли. Но атаку в матче с Ахматом он хорошо начал и закончил голом тоже супер только жалко что в свои ворота.
Ярмоленко стал лучшим новичком Бундеслиги
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко победил в голосовании, которое проводилось авторитетным немецким изданием Bild. По результатам голосования украинец был признан лучшим футболистом стартовых туров Бундеслиги. Ярмоленко также был признан лучшим новичком немецкого чемпионата.
Митрюшкин стал лучшим игроком «Сьона» в матче с «Янг Бойз»
Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин стал лучшим игроком своей команды в матче с «Янг Бойз». За 21-летнего вратаря проголосовало около 60% болельщиков швейцарского клуба в твиттере.
FC Sion– @BSC_YB: Anton Mitryushkin élu joueur du match avec 60% de vos votes !#FCSYB #AM1 #HopSion pic.twitter.com/eajgfKHuUu— FC Sion (@FCSion) 25 сентября 2017 г.
Заболотный, Чернов и Кутепов вошли в состав сборной России на игры с Ираном и Южной Кореей
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил фамилии игроков, которые будут вызваны в расположение национальной команды на товарищеские поединки с Южной Кореей (7 октября, Москва, 17.00) и Ираном (10 октября, Казань, 19.00).
Вратари – Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит»).
Защитники – Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»).
Полузащитники – Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш («Кельн»), Александр Самедов («Спартак»), Евгений Чернов («Тосно»).
Нападающие – Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).
Черчесов объявил новый состав сборной. Главные выводы из списка
Конте: «Я скучаю по Италии. Не намерен работать за границей слишком долго»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что скучает по Италии и не намерен слишком долго оставаться в лондонском клубе.
«Я стремлюсь в Италию, это не подлежит сомнению. Я не намерен слишком долго оставаться за границей. Все зависит от результатов, но со своей стороны я хочу попытаться сделать все возможное для завершения одного проекта, а после найти другой подходящий, чтобы продолжить. Я скучаю по Италии, это факт», – сказал Конте.
«ПСЖ» готов отпустить Кавани в «Милан» или «Эвертон» за 70 миллионов
«ПСЖ» ближайшей зимой готов продать нападающего Эдинсона Кавани. По информации источника, в подписании Кавани заинтересован «Милан», который обратился в «ПСЖ» по поводу цены на форварда. «Россонери» были проинформированы, что футболист может быть приобретен за 70 миллионов евро. Также сообщается, что «Эвертон» хочет заменить Кавани перешедшего летом в «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
Витиньо сменил прическу в преддверии матча против «Манчестер Юнайтед», побрившись наголо
Нападающий ЦСКА Витиньо решил сменить имидж накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». На своей странице в инстаграме бразилец выложил фото, нам котором он подстрижен наголо.
Президент «Ювентуса» на год отстранен от футбола за махинации с билетами
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли отстранен от футбола на срок в один год. По информации источника, причиной этого стали махинации функционера, которые связаны с продажей билетов. В качестве санкций на туринский клуб также был наложен штраф в размере 300 тысяч евро.
РФПЛ. Автогол Оздоева принес «Ахмату» победу над «Рубином»
Сегодня в Грозном прошел заключительный матча 11-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «Рубином». Хозяева одержали минимальную победу благодаря автоголу Магомеда Оздоева.
GIF-ГЛ! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #АхматРубин 1:0 85' Магомед Оздоев (автогол) @E27A pic.twitter.com/ERiLFkHSO6— РФПЛ (@rfpl) 25 сентября 2017 г.
У «Рубина» нет денег. Как так получилось?
Фото: globallookpress