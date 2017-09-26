Черчесов объявил состав сборной. Кавани может уйти в «Милан» или «Эвертон». Дайджест событий дня

Ярмоленко стал лучшим новичком Бундеслиги

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко победил в голосовании, которое проводилось авторитетным немецким изданием Bild. По результатам голосования украинец был признан лучшим футболистом стартовых туров Бундеслиги. Ярмоленко также был признан лучшим новичком немецкого чемпионата.

Митрюшкин стал лучшим игроком «Сьона» в матче с «Янг Бойз»

Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин стал лучшим игроком своей команды в матче с «Янг Бойз». За 21-летнего вратаря проголосовало около 60% болельщиков швейцарского клуба в твиттере.

Заболотный, Чернов и Кутепов вошли в состав сборной России на игры с Ираном и Южной Кореей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил фамилии игроков, которые будут вызваны в расположение национальной команды на товарищеские поединки с Южной Кореей (7 октября, Москва, 17.00) и Ираном (10 октября, Казань, 19.00).

Вратари – Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники – Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»).

Полузащитники – Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш («Кельн»), Александр Самедов («Спартак»), Евгений Чернов («Тосно»).

Нападающие – Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Черчесов объявил новый состав сборной. Главные выводы из списка

Конте: «Я скучаю по Италии. Не намерен работать за границей слишком долго»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что скучает по Италии и не намерен слишком долго оставаться в лондонском клубе.

«Я стремлюсь в Италию, это не подлежит сомнению. Я не намерен слишком долго оставаться за границей. Все зависит от результатов, но со своей стороны я хочу попытаться сделать все возможное для завершения одного проекта, а после найти другой подходящий, чтобы продолжить. Я скучаю по Италии, это факт», – сказал Конте.

«ПСЖ» готов отпустить Кавани в «Милан» или «Эвертон» за 70 миллионов

«ПСЖ» ближайшей зимой готов продать нападающего Эдинсона Кавани. По информации источника, в подписании Кавани заинтересован «Милан», который обратился в «ПСЖ» по поводу цены на форварда. «Россонери» были проинформированы, что футболист может быть приобретен за 70 миллионов евро. Также сообщается, что «Эвертон» хочет заменить Кавани перешедшего летом в «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

Витиньо сменил прическу в преддверии матча против «Манчестер Юнайтед», побрившись наголо

Нападающий ЦСКА Витиньо решил сменить имидж накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». На своей странице в инстаграме бразилец выложил фото, нам котором он подстрижен наголо.

Президент «Ювентуса» на год отстранен от футбола за махинации с билетами

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли отстранен от футбола на срок в один год. По информации источника, причиной этого стали махинации функционера, которые связаны с продажей билетов. В качестве санкций на туринский клуб также был наложен штраф в размере 300 тысяч евро.

РФПЛ. Автогол Оздоева принес «Ахмату» победу над «Рубином»

Сегодня в Грозном прошел заключительный матча 11-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «Рубином». Хозяева одержали минимальную победу благодаря автоголу Магомеда Оздоева.

У «Рубина» нет денег. Как так получилось?

Фото: globallookpress