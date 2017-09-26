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    Черчесов объявил состав сборной. Кавани может уйти в «Милан» или «Эвертон». Дайджест событий дня

    Ярмоленко стал лучшим новичком Бундеслиги

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко победил в голосовании, которое проводилось авторитетным немецким изданием Bild. По результатам голосования украинец был признан лучшим футболистом стартовых туров Бундеслиги. Ярмоленко также был признан лучшим новичком немецкого чемпионата.

    Митрюшкин стал лучшим игроком «Сьона» в матче с «Янг Бойз»

    Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин стал лучшим игроком своей команды в матче с «Янг Бойз». За 21-летнего вратаря проголосовало около 60% болельщиков швейцарского клуба в твиттере.

    Заболотный, Чернов и Кутепов вошли в состав сборной России на игры с Ираном и Южной Кореей

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил фамилии игроков, которые будут вызваны в расположение национальной команды на товарищеские поединки с Южной Кореей (7 октября, Москва, 17.00) и Ираном (10 октября, Казань, 19.00).

    Вратари – Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит»).

    Защитники – Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»).

    Полузащитники – Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш («Кельн»), Александр Самедов («Спартак»), Евгений Чернов («Тосно»).

    Нападающие – Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

    Черчесов объявил новый состав сборной. Главные выводы из списка

    Конте: «Я скучаю по Италии. Не намерен работать за границей слишком долго»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что скучает по Италии и не намерен слишком долго оставаться в лондонском клубе.

    «Я стремлюсь в Италию, это не подлежит сомнению. Я не намерен слишком долго оставаться за границей. Все зависит от результатов, но со своей стороны я хочу попытаться сделать все возможное для завершения одного проекта, а после найти другой подходящий, чтобы продолжить. Я скучаю по Италии, это факт», – сказал Конте.

    «ПСЖ» готов отпустить Кавани в «Милан» или «Эвертон» за 70 миллионов

    «ПСЖ» ближайшей зимой готов продать нападающего Эдинсона Кавани. По информации источника, в подписании Кавани заинтересован «Милан», который обратился в «ПСЖ» по поводу цены на форварда. «Россонери» были проинформированы, что футболист может быть приобретен за 70 миллионов евро. Также сообщается, что «Эвертон» хочет заменить Кавани перешедшего летом в «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

    Витиньо сменил прическу в преддверии матча против «Манчестер Юнайтед», побрившись наголо

    Нападающий ЦСКА Витиньо решил сменить имидж накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». На своей странице в инстаграме бразилец выложил фото, нам котором он подстрижен наголо.

    Президент «Ювентуса» на год отстранен от футбола за махинации с билетами

    Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли отстранен от футбола на срок в один год. По информации источника, причиной этого стали махинации функционера, которые связаны с продажей билетов. В качестве санкций на туринский клуб также был наложен штраф в размере 300 тысяч евро.

    РФПЛ. Автогол Оздоева принес «Ахмату» победу над «Рубином»

    Сегодня в Грозном прошел заключительный матча 11-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «Рубином». Хозяева одержали минимальную победу благодаря автоголу Магомеда Оздоева.

    У «Рубина» нет денег. Как так получилось?

    Фото: globallookpress

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2017 00:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +161

      adekvat 26 сентября 2017, 10:13

      Что делает в сборной Магомед Оздоев, наверное за густые черные брови взяли. Но атаку в матче с Ахматом он хорошо начал и закончил голом тоже супер только жалко что в свои ворота.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 сентября 2017, 09:51

      Не уютно Кавани вместе с Неймаром. Да и конфликт не добавляет оптимизма.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 26 сентября 2017, 09:22

      Кавани, выбирай Милан!!!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 сентября 2017, 09:10

      Опять Кутепова взял! С Заболотным, которые из под него гол в Питере забил. Зачем тащить в сборную игроков уровня спама-2, и не прогрессирующих? Может бабки агента причина?

      1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 26 сентября 2017, 08:16

      Габулова понятно так взял посидеть на скамейке )))) хотя лучше по моложе вратарей приглашал что бы почувствовали обстановку и т д

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      Рейтинг: +233

      igormaddog 26 сентября 2017, 04:39

      Ярмоленко нашел свою команду!!!

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      Рейтинг: +351

      simoron81 26 сентября 2017, 04:05

      Да дайджест)))

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      Рейтинг: +36

      AEerr 26 сентября 2017, 01:22

      интересные новости!

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 сентября 2017, 01:03

      Эдинсон Кавани крутой парень, видно ему не очень уютно рядом с гламурными

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      Рейтинг: +121

      rashidinho > DOCTOR PENALTY 26 сентября 2017, 08:47

      Это скорее тренеришка Эмери не смог доказать, кто главный в команде.

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