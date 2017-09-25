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    Черчесов объявил новый состав сборной. Главные выводы из списка


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    Голосов: 5
    25.09.2017 14:00
    Кокорин вернулся! А игроки «Тосно» остались.

    Рауш снова в составе

    Бровочник из «Кельна» произвел положительное впечатление в матче с «Динамо» и получил новый вызов от Черчесова. Мы уже писали о том, почему Константин Рауш нужен сборной России – самое время перечитать материал.

    Нет Дзюбы, но есть Заболотный

    Черчесов проигнорировал Артема Дзюбу, который имеет мало игровой практики в «Зените». Зато очередной вызов в сборную получил форвард «Тосно» Антон Заболотный – герой камбэка питерского клуба в матче со «Спартаком». В списке есть и одноклубник Заболотного Евгений Чернов, а вот Виталий Шахов на этот раз отсутствует. Представительство «Тосно» поредело на одну фамилию.

    Наибольшее количество сборников – из «Зенита»

    Их семь: Лунев, Смольников, Жирков, Ерохин, Кузяев, Полоз и Кокорин. На втором месте – ЦСКА с пятью сборниками (Акинфеев, Васин, Фернандес, Головин и Дзагоев).

    В списке есть Кутепов. Это правильно?

    В этом сезоне оборона «Спартака» не отличается надежностью. После провала с «Тосно» Каррера посадил Кутепова в запас, но Черчесов пока еще доверяет молодому защитнику. Впрочем, не факт, что в матчах с Кореей и Ираном Илья получит много игрового времени – в конкурентах у него Васин, Джикия, Гранат и Кудряшов.

    Главное событие – возвращение Кокорина

    Форвард «Зенита» находится в столь впечатляющей форме, что Черчесов не имел права продинамить его заслуги. С начала сезона Кокорин забил уже 12 голов в РФПЛ и Лиге Европы. Теперь мы над ним не смеемся, а резонно считаем главным нападающим в команде. Связка Кокорин-Смолов – это очень свежо и перспективно.

    Есть Габулов, но нет Митрюшкина

    Антон Митрюшкин зажигает в швейцарском «Сьоне», а Черчесов по-прежнему настаивает на кандидатуре ветерана Габулова. Защищать ворота все равно будет Акинфеев, но почему бы не пригласить в команду Митрюшкина и не дать ему новый опыт? Ответ на этот вопрос знает только главный тренер.

    ***

    Состав сборной России на матчи с Южной Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября):

    Вратари – Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит»).

    Защитники – Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»).

    Полузащитники – Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш («Кельн»), Александр Самедов («Спартак»), Евгений Чернов («Тосно»).

    Нападающие – Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии55
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    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 2 октября 2017, 10:29

      Когда Дзюба снова будет забивать, тогда и появится в составе. Как Кокорин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Плюня 29 сентября 2017, 21:57

      лол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      мишка квакин 27 сентября 2017, 14:51

      а где аршавин

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 26 сентября 2017, 20:48

      Варианты тупые!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      ФК Зенит 26 сентября 2017, 19:30

      с каких пор Смольников полузащитник???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 26 сентября 2017, 17:23

      Учитывая клубные предпочтения, многие видели бы несколько другой состав!... Но в целом, названные игроки отражают то, лучшее, что можно применить для достижения поставленных целей!!..

      1
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 26 сентября 2017, 14:24

      Да составчик спорный, тренеру виднее...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 26 сентября 2017, 12:20

      самед пешеход ,накуя он нужен?ему давно пора в стардом.

      3
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      ...
      Рейтинг: +240

      _LM_ > тётя ASYA 26 сентября 2017, 14:17

      Самед першеход только в спартаке, в сборной он если не лидер, то не хуже остальных.

      -1
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      Рейтинг: +12

      Spart1975 26 сентября 2017, 11:11

      Не вызвал Митрюшкина потому, что его вызвали в другую сборную - там он нужнее.
      Очередная" сенсация" на пустом месте...

      2
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Spart1975 26 сентября 2017, 17:24

      Скорее неосведомлённость!

      0
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      Рейтинг: +16

      Плюня 26 сентября 2017, 09:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      щенников гавно

      -6
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