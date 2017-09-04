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    Почему Константин Рауш нужен сборной России

    4 сентября 2017
    Он мечтал играть за российскую команду. Теперь он там. И это хорошо.

    Как Рауш попал в сборную?

    Константин Рауш родился в Томской области. Его семья российских немцев уехала из России, когда Раушу исполнилось шесть лет. Он играл за юношеские сборные Германии всех возрастов, но из-за высокой конкуренции прошел до основной команды. Со сборной Рауша связывали еще во времена Дика Адвоката. Затем его пиарили перед Слуцким, но игрок снова пролетел мимо. Хотя российский паспорт до Евро-2016 игрок получил. Все тренеры сборной России отнекивались от Рауша. Станислав Черчесов вызвал его в экспериментальный состав сборной на игру с «Динамо». Рауш отыграл 72 минуты на позиции левого латераля.

    Где он играет?

    Рауш сменил уже четыре клуба немецкой Бундеслиги. Игрок выпустился из молодежной системы «Ганновера». Этому клубу он отдал в общей сложности девять лет. Затем были непродолжительные периоды игры за «Штутгарт» и «Дармштадт». Сейчас Рауш пошел на повышение в «Кельн», с которым в предыдущем сезоне занял пятое место. В 27 лет Рауш – один из ключевых игроков «Кельна». Он отличается трудолюбием, а последний скандал случился с футболистом еще в «Дармштадте». Тогда Рауша подозревали в том, что тот специально получил желтую карточку ради дисквалификации на игру с «Баварией».

    Рауш – сильный футболист?

    Главное достоинство Рауша – универсализм. Он способен исполнить любую роль на левом фланге. В «Кельне» его используют на позиции левого защитника, либо вообще отдают всю бровку. По манере игры Рауш напоминает Дмитрия Комбарова. В сборной России он как раз и претендует на место футболиста «Спартака». В «Ганновере» и «Дармштадте» Рауша использовали в полузащите. 10 результативных действий – его лучший показатель за все сезоны в Бундеслиге. В прошлом году он сделал за «Кельн» всего две результативные передачи. Потому что больше оборонялся.

    Как он сыграл за сборную?

    Рауш интересно поддерживал атаки и взаимодействовал с новыми партнерами. Это большой плюс, но на фоне не самого сильного соперника футболист из Бундеслиги часто заигрывался. Рауш – не типичный защитник, поэтому проваливается немногим меньше Комбарова. «Рауш и Фернандес обязательно помогут сборной России в будущем», – высказал после игры Станислав Черчесов. Он остался доволен дебютом Рауша. На левом фланге сборной России наконец-то появился футболист, способный добавить команде качества и потенциала.

    Почему Рауша надо вызывать дальше?

    Левый фланг обороны – самая проблемная позиция в сборной России. Черчесов окончательно перестроил команду на игру в три центральных защитника. Фланговые игроки могут меньше обороняться, но должны больше созидать и атаковать. Дмитрий Комбаров на старте нового сезона не впечатляет. Юрий Жирков проигрывает конкуренцию партнерам по «Зениту». По-настоящему играющих претендентов на место в сборной остается двое. Георгий Щенников неожиданно прогрессирует и учится забивать за ЦСКА. Константин Рауш имеет большой опыт и европейскую манеру игры. Уровню он соответствует, а конкуренцию не проиграет.

    В какой атмосфере проходил самый странный матч года − Россия против «Динамо». Репортаж фаната с трибуны

    Фото: globallookpress.com, rfs.ru

    Рейтинг: 4 Голосов: 12
    Комментарии18
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 25 сентября 2017, 15:13

      Жал что в стране со 120 миллионным населением нет 17 хороших игроков

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 5 сентября 2017, 16:15

      Общей картины не испортил. Но судить по одной игре сложно. Вот если он выйдет против сильного соперника, там и будет виден его потенциал. Как правило игроки бундеслиги не тушуются перед именитыми командами. Учитывая катастрофическую нехватку квалифицированных игроков, скорее он нужен сборной, чем нет.

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 5 сентября 2017, 09:40

      Сборной нужен не атакующий защитник, а надёжный. В атаке и без него разберутся. Главное задача сборной - навести порядок в обороне. Очень жалко, что Виталя Денисов узбек....

      2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 5 сентября 2017, 09:23

      Надеюсь, сборной пригодится такой универсал

      1
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      Рейтинг: +24997

      bset 5 сентября 2017, 08:28

      Сделайте уже что-нибудь с зарплатами лучше, чтобы наши уезжали в Европу. Тогда и сборная будет сильная, и несколько составов будет собираться, потому что на место уехавших будут приходить новые российские игроки и тоже будут расти.

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > bset 25 сентября 2017, 15:11

      5 балов !!!

      0
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 5 сентября 2017, 07:56

      понравился

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      Рейтинг: +348

      343443 5 сентября 2017, 07:05

      "Заграница нам поможет."

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      Рейтинг: +592

      spaike 5 сентября 2017, 04:37

      Сложно оценивать игрока по игре с Динамо. Хотя по играм которые я видел с его участием в Бундеслиге он будет получше чем Комбаров.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 5 сентября 2017, 00:11

      Чтобы понять какой он игрок необходимо проверить его в играх с более сильными сборными. Посмотрим что и как дальше будет со сборной руководимой Черчесовым.

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 4 сентября 2017, 21:06

      ? Проверить нужно, но на супернаходку не тянет. Хороший парень. Вдруг заиграет.

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