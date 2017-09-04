Почему Константин Рауш нужен сборной России

Он мечтал играть за российскую команду. Теперь он там. И это хорошо.

Как Рауш попал в сборную?

Константин Рауш родился в Томской области. Его семья российских немцев уехала из России, когда Раушу исполнилось шесть лет. Он играл за юношеские сборные Германии всех возрастов, но из-за высокой конкуренции прошел до основной команды. Со сборной Рауша связывали еще во времена Дика Адвоката. Затем его пиарили перед Слуцким, но игрок снова пролетел мимо. Хотя российский паспорт до Евро-2016 игрок получил. Все тренеры сборной России отнекивались от Рауша. Станислав Черчесов вызвал его в экспериментальный состав сборной на игру с «Динамо». Рауш отыграл 72 минуты на позиции левого латераля.

Где он играет?

Рауш сменил уже четыре клуба немецкой Бундеслиги. Игрок выпустился из молодежной системы «Ганновера». Этому клубу он отдал в общей сложности девять лет. Затем были непродолжительные периоды игры за «Штутгарт» и «Дармштадт». Сейчас Рауш пошел на повышение в «Кельн», с которым в предыдущем сезоне занял пятое место. В 27 лет Рауш – один из ключевых игроков «Кельна». Он отличается трудолюбием, а последний скандал случился с футболистом еще в «Дармштадте». Тогда Рауша подозревали в том, что тот специально получил желтую карточку ради дисквалификации на игру с «Баварией».

Рауш – сильный футболист?

Главное достоинство Рауша – универсализм. Он способен исполнить любую роль на левом фланге. В «Кельне» его используют на позиции левого защитника, либо вообще отдают всю бровку. По манере игры Рауш напоминает Дмитрия Комбарова. В сборной России он как раз и претендует на место футболиста «Спартака». В «Ганновере» и «Дармштадте» Рауша использовали в полузащите. 10 результативных действий – его лучший показатель за все сезоны в Бундеслиге. В прошлом году он сделал за «Кельн» всего две результативные передачи. Потому что больше оборонялся.

Как он сыграл за сборную?

Рауш интересно поддерживал атаки и взаимодействовал с новыми партнерами. Это большой плюс, но на фоне не самого сильного соперника футболист из Бундеслиги часто заигрывался. Рауш – не типичный защитник, поэтому проваливается немногим меньше Комбарова. «Рауш и Фернандес обязательно помогут сборной России в будущем», – высказал после игры Станислав Черчесов. Он остался доволен дебютом Рауша. На левом фланге сборной России наконец-то появился футболист, способный добавить команде качества и потенциала.

Почему Рауша надо вызывать дальше?

Левый фланг обороны – самая проблемная позиция в сборной России. Черчесов окончательно перестроил команду на игру в три центральных защитника. Фланговые игроки могут меньше обороняться, но должны больше созидать и атаковать. Дмитрий Комбаров на старте нового сезона не впечатляет. Юрий Жирков проигрывает конкуренцию партнерам по «Зениту». По-настоящему играющих претендентов на место в сборной остается двое. Георгий Щенников неожиданно прогрессирует и учится забивать за ЦСКА. Константин Рауш имеет большой опыт и европейскую манеру игры. Уровню он соответствует, а конкуренцию не проиграет.

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Фото: globallookpress.com, rfs.ru