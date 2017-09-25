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  • Черчесов объявил новый состав сборной. Главные выводы из списка

Черчесов объявил новый состав сборной. Главные выводы из списка

Рауш снова в составе

Бровочник из «Кельна» произвел положительное впечатление в матче с «Динамо» и получил новый вызов от Черчесова. Мы уже писали о том, почему Константин Рауш нужен сборной России – самое время перечитать материал.

Нет Дзюбы, но есть Заболотный

Черчесов проигнорировал Артема Дзюбу, который имеет мало игровой практики в «Зените». Зато очередной вызов в сборную получил форвард «Тосно» Антон Заболотный – герой камбэка питерского клуба в матче со «Спартаком». В списке есть и одноклубник Заболотного Евгений Чернов, а вот Виталий Шахов на этот раз отсутствует. Представительство «Тосно» поредело на одну фамилию.

Наибольшее количество сборников – из «Зенита»

Их семь: Лунев, Смольников, Жирков, Ерохин, Кузяев, Полоз и Кокорин. На втором месте – ЦСКА с пятью сборниками (Акинфеев, Васин, Фернандес, Головин и Дзагоев).

В списке есть Кутепов. Это правильно?

В этом сезоне оборона «Спартака» не отличается надежностью. После провала с «Тосно» Каррера посадил Кутепова в запас, но Черчесов пока еще доверяет молодому защитнику. Впрочем, не факт, что в матчах с Кореей и Ираном Илья получит много игрового времени – в конкурентах у него Васин, Джикия, Гранат и Кудряшов.

Главное событие – возвращение Кокорина

Форвард «Зенита» находится в столь впечатляющей форме, что Черчесов не имел права продинамить его заслуги. С начала сезона Кокорин забил уже 12 голов в РФПЛ и Лиге Европы. Теперь мы над ним не смеемся, а резонно считаем главным нападающим в команде. Связка Кокорин-Смолов – это очень свежо и перспективно.

Есть Габулов, но нет Митрюшкина

Антон Митрюшкин зажигает в швейцарском «Сьоне», а Черчесов по-прежнему настаивает на кандидатуре ветерана Габулова. Защищать ворота все равно будет Акинфеев, но почему бы не пригласить в команду Митрюшкина и не дать ему новый опыт? Ответ на этот вопрос знает только главный тренер.

***

Состав сборной России на матчи с Южной Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября):

Вратари – Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники – Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»).

Полузащитники – Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш («Кельн»), Александр Самедов («Спартак»), Евгений Чернов («Тосно»).

Нападающие – Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

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Россия Россия Габулов Владимир Заболотный Антон Кокорин Александр Рауш Константин Кутепов Илья Чернов Евгений Черчесов Станислав
Комментарии (56)
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МЯСО87
1506339112
Наших дрюкнут на чм, кого не вызови... игроки донные по уровню мира
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Rockstody
1506339121
Игроков Зенита- Семь.Про Лунева забыли.
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Rockstody
1506339171
Кстати,Лунев сейчас куда намного лучше Акинфеева.
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Nesterenko
1506339548
Нет, кого-то явно не хватает. Например Караваева и Денисова.
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Alemann
1506340905
Кого-то явно не хватает. Например, тренера.
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Dellleone
1506340917
Судя по одному из вариантов опроса эту статью Дзюба писал
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wobaekat
1506369319
Поменять бы Габулова на Митрюшкина и Тарасова на Денисова
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Рубинище
1506386448
Ну снова, половина шлаку, уровня зоны выживания. Габулов , Самедов, Тарасов, Оздоев? Денисов где? и супер защитники Кутепов с Нойшт.... ..Этих пасажиров поменять и состав полный боевой...
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Плюня
1506406431
щенников гавно
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тётя ASYA
1506417645
самед пешеход ,накуя он нужен?ему давно пора в стардом.
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