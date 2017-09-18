Федун: «Кризис в «Спартаке» есть только в газетах. Мы ждали, что после напряженного сезона команде придется тяжело»

Президент «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о доверии к главному тренеру Массимо Каррере. Также руководитель подчеркнул: в клубе ожидали, что в постчемпионском сезоне красно-белым придется тяжело.

После 10-ти туров «Спартак» набрал лишь 13 очков и занимает восьмое место. В воскресном матче против «Тосно» (2:2) московская команда упустила победу, ведя в счете два мяча и играя в большинстве.

– Что происходит с командой, есть ли кредит доверия главному тренеру?

– А почему его не может быть?

– Кризис в команде, много вопросов к Каррере.

– Понимаете, кризис только в газетах. Если реально посмотреть на ситуацию, все объяснимо. Мы ожидали, что после прошлого напряженного чемпионата, когда команда практически на зубах вытащила титул, придется тяжело. После того сезона был очень короткий перерыв, наши лидеры выступали за национальные сборные. Плюс есть такой фактор, как вероятность риск.