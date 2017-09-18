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    Федун: «Кризис в «Спартаке» есть только в газетах. Мы ждали, что после напряженного сезона команде придется тяжело»

    Президент «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о доверии к главному тренеру Массимо Каррере. Также руководитель подчеркнул: в клубе ожидали, что в постчемпионском сезоне красно-белым придется тяжело.

    После 10-ти туров «Спартак» набрал лишь 13 очков и занимает восьмое место. В воскресном матче против «Тосно» (2:2) московская команда упустила победу, ведя в счете два мяча и играя в большинстве.

    – Что происходит с командой, есть ли кредит доверия главному тренеру?

    – А почему его не может быть?

    – Кризис в команде, много вопросов к Каррере.

    – Понимаете, кризис только в газетах. Если реально посмотреть на ситуацию, все объяснимо. Мы ожидали, что после прошлого напряженного чемпионата, когда команда практически на зубах вытащила титул, придется тяжело. После того сезона был очень короткий перерыв, наши лидеры выступали за национальные сборные. Плюс есть такой фактор, как вероятность риск.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2017 14:32
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 18 сентября 2017, 21:01

      Чем сезон был напряжен? Я что-то пропустил, и Спартак ЛЕ выиграл?

      0
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      Рейтинг: +53

      Законник 2017 18 сентября 2017, 18:38

      Я люблю Спартак и Каррера мне симпатичен, но нынешняя ситуация - это, увы, его прокол в предсезонней подготовке, который случился из-за отсутствия опыта быть гл. тренером (в прошлом году физику спартаковцам закладывал Аленичев, посмотрите его прорыв с Арсеналом из любителей в РФПЛ и на его Енисей в этом году!).
      И нынешние травмы в подавляющем большинстве - причина плохой физической подготовки, когда нет сил уйти от столкновения, удержаться на ногах и т.п., как и пропущенные голы на последних минутах в половине матчей, а в прошлом наоборот вырывали победы на последних минутах.
      Но Каррере надо дать играть дальше, ему как любому человеку нужно адаптироваться к новой роли, исправить свои ошибки и найти свою игру, еще не все потеряно.

      1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 18 сентября 2017, 17:09

      Напрасно Аленя выгнали,чемпионами стали на его "багаже"-так считаю.А Каррера главным не был никогда и винить его особо не за что ,ну нет опыта у него....

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 сентября 2017, 16:10

      По Федуну,всё нормально, они этого ждали ))))))

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 18 сентября 2017, 15:01

      Главная болячка нашего Спартака - плохая игра, нет, ужасная реализация моментов. В десятом матче под руководством Карреры «Спартак» все же сменил свой тактический облик.Массимо никогда и не скрывал: его любимая модель – 3–5–2. Раньше внедрению этой схемы что-то мешало. Во-первых, по словам самого тренера, не хватало защитников. Во-вторых, на летних сборах красно-белые наигрывали «классику» – 4–2–3–1. В-третьих, на старте сезона команда давала результат, и не было смысла что-то менять.Ну теперь нашему Карреры надо,что то делать.Иначе нам удачи не видать..

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 сентября 2017, 15:01

      Если ожидали, то почему не приготовились?... А если готовились, то почему плохо?.. Ведь вопросы люди задают давно и разные!... Команда ведь те только утешение амбиций руководства, но и предмет заботы, помощи и опёки!!... Гдё всё это лежит и стоит?... Где руководящая и направляющая сила??!!... Покажите, а все посмотрят, продерут глаза и возрадуются!!...

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      Рейтинг: -13

      Popularov 18 сентября 2017, 15:00

      Леонид Федун: - "...Мы ожидали, что после прошлого напряженного чемпионата, когда команда практически на ЗУБАХ вытащила титул...
      - Вытащила НА ЗУБАХ администранивного ресурса РФС, календарного и судейского ресурса!
      Вот какие оскалистые ЗУБЫ задействовал Федун, чтобы, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, наши арбитры, на своих скандальных ЗУБАХ, вытащили Спартак на первое место в прошлом сезоне 2016/17!!!

      Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с судьями!!!
      Федун УКРЕПИЛ судейскую административную позицию РФС и вот вам РЕЗУЛЬТАТ.
      В первом круге прошлого сезона 2016/17 - 11 очков арбитры отобрали у соперников и подарили их Спартаку, а во втором ещё девять СКАНДАЛЬНО отобрали!!!
      Перед нашими арбитрами была поставлена зубастая ЗАДАЧА (не за бесплатно, разумеется) - отобрать, всеми НЕПРАВДАМИ, очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, Ростова, Урала, Локомотива, и других, с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки всеми НЕЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями у других команд, чтобы ВЫТАЩИТЬ Спартак на первое место в чемпионате!!!
      С этой задачей Федуна, наши арбитры справились на ОТЛИЧНО, согласно ЦЕНЫ вопроса.
      Спартак тогда, при честном и объективном судействе, был бы только ЧЕТВЁРТЫМ!

      А был ли Спартак настоящим, а не ФАЛЬШИВЫМ чемпионом???
      Вот в ЧЁМ вопрос!!!
      Стало быть и стартовые СУДОРГИ Спартака, как ФАЛЬШИВОГО "чемпиона" - НАСТОЯЩИЕ и провальные!
      Как начал Спартак ПРОВАЛЬНО, так провально и завершит сезон!!!
      Провалить НАМНОГО легче, чем ИСПРАВЛЯТЬ!
      - "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17 делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу.
      И вот вам результат - ПРОВАЛ Спартака в чемпионате, когда ДАЖЕ наши арбитры, согласно ЦЕНЫ вопроса, не могут помочь Спартаку выигрывать, за счёт СКАНДАЛОВ!!!
      Без помощи арбитров, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.
      Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА, с Локомотивом, со СКА-Хабаровск, С Марибором, с Тосно это показала.
      Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские СКАНДАЛЬНЫЕ победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
      Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО!
      Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства!!!
      Вот это и есть ТРАГЕДИЯ Спартака!
      При ЧЕСТНОМ судействе Спартак не выигрывает!
      Федун развратил судей, а арбитры игроков Спартака!!!
      Это и есть ТРАГЕДИЯ и беспомощность Спартака!
      А как Спартак выиграл Суперкубок России, благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству Безбородова!!!
      В этом сезоне 2017/18 Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ по всем фронтам и не видать им первого места.
      Последние провалы в Хабаровске, в Словении и в Питере стали лишь подтверждением того, что что-то НЕЛАДНОЕ творится со Спартаком с самого начала текущего сезона.
      Результат абсолютно закономерен и предсказуем.
      Наши арбитры, своим скандальным судейством в пользу Спартака, РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака, и они отказываются выкладываться в каждом матче для победы.
      И ещё дело в ТРЕНЕРЕ, как он готовит команду и как у Карреры поставлен тренировочный процесс.
      Именно от тренировочного процесса зависят результаты команд!

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Popularov 18 сентября 2017, 16:49

      Писец ты мазохист)))). Каждый раз писать по полчаса, чтоб потом тебя все обосрали и заминусовали))))). Мне даже Интересно долго ли ты ещё продержишься!)

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      Рейтинг: -19

      Пестрый 18 сентября 2017, 14:52

      Конечно какой кризис у Федуна? Абонементы народу втюхал, форму обклеил своими наклейками, вместо футбола на стадионе концерт наркоманов устроил и везде бабки капают. У Федуна кризиса нет! Это только народ приходит на стад футбол смотреть а там вместо футбола кризис)

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      Рейтинг: +24996

      bset 18 сентября 2017, 14:51

      У Федуна всегда все в порядке.....

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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 18 сентября 2017, 14:50

      Похоже ребятам в команде говорят что они идут на первом месте да еще и с отрывом.

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