Караваев не заметил ничего особенного в тренировках сборной России

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев рассказал, что даже в экспериментальном составе сборной России есть свои лидеры. Он отнес к таковым Дмитрия Тарасова, Андрея Синицына и Владимира Граната.

Напомним, что по завершении сбора национальная команда проведет товарищеский матч с московским «Динамо».

— На тренировках сборной тактические нюансы до игроков доводит ассистент главного тренера Мирослав Ромащенко. Какие конкретно указания он дает?

— Речь идет о перемещениях игроков в той или иной ситуации, в частности, о перемещениях защитников. Также говорится о том, что нужно быстрее двигать мяч. И, конечно, тренерский штаб стремится сделать каждое занятие максимально интенсивным.

— Было ли что-то такое после приезда на сбор, что вас удивило?

— Да нет, ничего такого не заметил. Потому что многое из того, к чему я привык в «Спарте», обнаружил и в сборной.

— Кто, на ваш взгляд, является лидером этой экспериментальной сборной по духу? Старожилы команды вроде Дмитрия Тарасова?

— Ну, скорее всего, да. Потому что эти ребята часто вызывались в национальную команду. Помимо Тарасова это, Владимир Гранат, Андрея Синицына тоже можно отнести к опытным игрокам.

— А как проявляется их лидерство? Они что-то говорят в раздевалке?

— Не обязательно что-то говорить — это само по себе ощущается. Люди постоянно играют в своих клубах, регулярно вызываются в сборную — что тут еще добавить?