«Селтик» арендует нападающего «ПСЖ» до конца сезона

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Одсонн Эдуард проведет остаток сезона в «Селтике». Шотландский клуб договорился об аренде 19-летнего француза с правом последующего выкупа.

С июля 2014 года по июль 2016 Эдуард выступал за юношескую и молодежные команды парижан, после чего заключил контракт со взрослой. В составе команды Унаи Эмери он принял участие в 16-ти матчах Лиги 1, забив один мяч.

«Селтик» в прошлом сезоне стал обладателем требла в Шотландии. Команда Брендана Роджерса выиграла местную Премьер-лигу, Кубок страны и Кубок лиги. После 4-х туров нового розыгрыша чемпионата «кельты» занимают второе место в турнирной таблице.