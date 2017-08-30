Источник: Манчини не полностью доволен трансферной кампанией «Зенита», но не собирается уходить из команды

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не полностью доволен, как петербургский клуб проводит летнюю трансферную кампанию. В частности, речь идет о несостоявшемся трансфере защитника «Валенсии» Аймена Абденнура, на правах аренды перешедшего в «Марсель».

Сообщается, что трансферная неудача внесла недопонимание в отношения итальянского специалиста и руководства петербургского клуба, однако тренер не собирается уходить в отставку.

Напомним, Манчини возглавил «Зенит» перед началом нынешнего сезона.