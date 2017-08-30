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  • Источник: Манчини не полностью доволен трансферной кампанией «Зенита», но не собирается уходить из команды

Источник: Манчини не полностью доволен трансферной кампанией «Зенита», но не собирается уходить из команды

30 августа 2017, 13:15
31

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не полностью доволен, как петербургский клуб проводит летнюю трансферную кампанию. В частности, речь идет о несостоявшемся трансфере защитника «Валенсии» Аймена Абденнура, на правах аренды перешедшего в «Марсель».

Сообщается, что трансферная неудача внесла недопонимание в отношения итальянского специалиста и руководства петербургского клуба, однако тренер не собирается уходить в отставку.

Напомним, Манчини возглавил «Зенит» перед началом нынешнего сезона.

Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (31)
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moneyonstart
1504088277
Куда ты денешься с такого то мешка денег...Кто будет няньчить подрастающую сборную Аргентины!?
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vaenruk
1504088525
В отставку?после покупки 100500 игроков и непокупки одного игрока?даже смешно читать этот бред
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Gullit 76
1504088672
И не говори! Месси нет,Агуэро нет,даже Дибалу не купили!
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TRITON41
1504088675
Там игроков на 2 состава,Карера вообще молчит
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neveldomha
1504088733
Этот унитазный слив очередного обиженного засранца.
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nik55
1504089412
Народного достояния всем хватит как и для Манчини
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eriquexruots
1504089840
Лишь бы что написать. В редакции вообще умные люди?
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hevbn 28
1504090073
Это в стиле дона Роберто и в Интере и особенно в Ман.Сити он всегда вел себя как тот раджа из "Золотой антилопы" даже интересно что с ним будет когда он наконец то скажет "довольно".
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карасевщина
1504095443
летом уйдет когда бронзу возьмут
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VikNMar
1504097253
Манчини спец тратить чужие деньги , а выиграть что либо серьёзное не может ......с такими покупками и румым РФПЛ выиграл бы ...... и тем более Семак
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