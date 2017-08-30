«Эвертон» отказался продавать Баркли «Челси» за 25 миллионов

Руководство «Эвертона» отклонило предложение «Челси» относительно трансфера полузащитника Росса Баркли. Сумма этого перехода могла составить 25 миллионов фунтов стерлингов.

В клубе хотели бы выручить за своего футболиста не менее 40 миллионов. Стороны продолжают переговоры, которые могут продлить до последних минут летнего трансферного окна.

В данный момент Росс Баркли продолжает восстановление после травмы. Действующий контракт полузащитника с «Эвертоном» рассчитан до середины 2018 года. Футболист не намерен продлевать его.