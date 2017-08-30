Шалимов остался недоволен ротацией состава «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что старт сезона для его команды получился неидеальным из-за проблем с составом. По словам специалиста, ротация состава не оправдала себя по причине усталости футболистов.

«Краснодар» после восьми туров идет на четвертой строчке турнирной таблицы российской Премьер-лиги. У команды в активе 15 очков, а отставание от лидирующего «Зенита» составляет пять баллов.

– Как оцените старт сезона в целом?

– Убедился в том, что очень важно иметь возможность проводить полноценные тренировки – мы хорошо готовились на сборах и здорово начали, обыграв «Рубин» и «Тосно». Делали то, что наработали. В режиме матчей через два дня на третий или через три на четвертый нормальные занятия невозможны – это только теория и восстановительные мероприятия. Мы жили так осенью и весной в прошлом сезоне, и в плане результата все было нормально, несмотря на проводимую ротацию.

– В чем отличие от теперешней ситуации?

– Сейчас состав тоже меняли, но те, кто играл меньше, выглядели хуже выходивших на поле регулярно. С ротацией не сложилось, а основа устала.

– Вы назвали вылет из еврокубков катастрофой.

– Так и есть. «Црвена Звезда» – неплохой клуб с хорошим подбором исполнителей, но отвратительным полем. Сербы в ответном матче забили в каждом из таймов два быстрых гола, мы попытались отыграться, сделали все, что могли, но чуть не повезло.

– Именно чуть?

– Да. Забей Перейра гол со «стандарта» на 90+4-й минуте, выходили бы в группу. Ситуация такова: по результату – да, катастрофа, но с точки зрения игры оцениваю ту встречу положительно.

– Почему?

– Критики услышали много, но я смотрю на качество футбола, а также статистику. У нас в этом сезоне не было провальных матчей с точки зрения соответствия стилю.

– Что имеется в виду?

– По статистике «Краснодар» первый в лиге по владению мячом, второй по числу ударов по воротам – после «Спартака», который в последнем туре в Хабаровске нанес их 32. И мы последние по длинным передачам. Наш стиль – короткий и средний пас, доминирование в атаке и частные удары. Этого требую я, владелец клуба Сергей Галицкий. Когда ты действуешь так, то контролируешь матч.

– Во втором тайме с «Црвеной» «быки» как раз так не играли…

– Верно. Причин две – безобразный, повторю, газон и необходимость спасаться в последние 20 минут. В этот отрезок я себя почувствовал болельщиком, который просто стоит и смотрит с бровки. А мы, напомню, должны контролировать ход событий – этим отличаемся от других.

– То есть у вас такой коррида-style – будь агрессивен.

– Мы – «быки», которыми должен руководить тореадор.