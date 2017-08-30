Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шалимов остался недоволен ротацией состава «Краснодара»

30 августа 2017, 10:15
6

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что старт сезона для его команды получился неидеальным из-за проблем с составом. По словам специалиста, ротация состава не оправдала себя по причине усталости футболистов.

«Краснодар» после восьми туров идет на четвертой строчке турнирной таблицы российской Премьер-лиги. У команды в активе 15 очков, а отставание от лидирующего «Зенита» составляет пять баллов.

– Как оцените старт сезона в целом?

– Убедился в том, что очень важно иметь возможность проводить полноценные тренировки – мы хорошо готовились на сборах и здорово начали, обыграв «Рубин» и «Тосно». Делали то, что наработали. В режиме матчей через два дня на третий или через три на четвертый нормальные занятия невозможны – это только теория и восстановительные мероприятия. Мы жили так осенью и весной в прошлом сезоне, и в плане результата все было нормально, несмотря на проводимую ротацию.

– В чем отличие от теперешней ситуации?

– Сейчас состав тоже меняли, но те, кто играл меньше, выглядели хуже выходивших на поле регулярно. С ротацией не сложилось, а основа устала.

– Вы назвали вылет из еврокубков катастрофой.

– Так и есть. «Црвена Звезда» – неплохой клуб с хорошим подбором исполнителей, но отвратительным полем. Сербы в ответном матче забили в каждом из таймов два быстрых гола, мы попытались отыграться, сделали все, что могли, но чуть не повезло.

– Именно чуть?

– Да. Забей Перейра гол со «стандарта» на 90+4-й минуте, выходили бы в группу. Ситуация такова: по результату – да, катастрофа, но с точки зрения игры оцениваю ту встречу положительно.

– Почему?

– Критики услышали много, но я смотрю на качество футбола, а также статистику. У нас в этом сезоне не было провальных матчей с точки зрения соответствия стилю.

– Что имеется в виду?

– По статистике «Краснодар» первый в лиге по владению мячом, второй по числу ударов по воротам – после «Спартака», который в последнем туре в Хабаровске нанес их 32. И мы последние по длинным передачам. Наш стиль – короткий и средний пас, доминирование в атаке и частные удары. Этого требую я, владелец клуба Сергей Галицкий. Когда ты действуешь так, то контролируешь матч.

– Во втором тайме с «Црвеной» «быки» как раз так не играли…

– Верно. Причин две – безобразный, повторю, газон и необходимость спасаться в последние 20 минут. В этот отрезок я себя почувствовал болельщиком, который просто стоит и смотрит с бровки. А мы, напомню, должны контролировать ход событий – этим отличаемся от других.

– То есть у вас такой коррида-style – будь агрессивен.

– Мы – «быки», которыми должен руководить тореадор.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Андrey$&
1504079453
Жаль тореодор хреновый
Ответить
Gullit 76
1504083307
Не тянешь ты на Тореадора! У тебя теперь один путь - попадание в лигу чемпионов.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1504084209
Шалимов недоволен, Манчини недоволен, только Родионов доволен.
Ответить
карасевщина
1504086916
теперь только попадание в лч иначе нет никакого смысла держать тебя
Ответить
АЛЕКС 58
1504092393
Физрук выучил одно слово-ротация!!!
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
11
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
3
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
14
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
1
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
12
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
14
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
39
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+