Чухлов: «То Васин, то Березуцкий мяч не могут выбить, а винят во всем судей»

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов поразмышлял на счет прямых конкурентов команде из Санкт-Петербурга за чемпионское звание. Он отметил «Локомотив», который смог преобразить Юрий Семин, а также не стал списывать со счетом столичный «Спартак».

— А вы считаете «Локомотив» соперником «Зенита»?

— Переживаю за Семина, хочу, чтобы он поднял этот «Локомотив». Что там творилось в последние годы… Семин — хороший тренер. Мы не слышим о каких-то конфликтах в команде — ни с Денисовым, ни с кем другим. Ко всем игрокам нашел подход. Заиграли вместе братья Миранчук. Когда такое было? Тащат мяч, двоих-троих обыгрывают, придумывают. Чувствуют друг друга и доверие тренера.

— А ЦСКА чувствует судейский произвол?

— Не знаю. Ну, забили вам гол «в раздевалку» — так забейте в ответ, играть еще 45 минут! Вместо этого устроили истерику. То Васин, то Березуцкий мяч не могут выбить, а винят во всем судей и молодого вратаря.

— «Спартак» уже не конкурент «Зениту» в чемпионате?

— Почему? Ничего еще не ясно. Не такие форы отыгрывались. Чемпионат у нас странный. Футболисты сами не понимают, когда турнир начинается, когда заканчивается. Несколько месяцев играют, потом отдыхают, потом снова играют. Бредятина какая-то. Лидера по игре нет. Так что все непредсказуемо.