Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чухлов: «То Васин, то Березуцкий мяч не могут выбить, а винят во всем судей»

Чухлов: «То Васин, то Березуцкий мяч не могут выбить, а винят во всем судей»

29 августа 2017, 09:41
10

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов поразмышлял на счет прямых конкурентов команде из Санкт-Петербурга за чемпионское звание. Он отметил «Локомотив», который смог преобразить Юрий Семин, а также не стал списывать со счетом столичный «Спартак».

— А вы считаете «Локомотив» соперником «Зенита»?

— Переживаю за Семина, хочу, чтобы он поднял этот «Локомотив». Что там творилось в последние годы… Семин — хороший тренер. Мы не слышим о каких-то конфликтах в команде — ни с Денисовым, ни с кем другим. Ко всем игрокам нашел подход. Заиграли вместе братья Миранчук. Когда такое было? Тащат мяч, двоих-троих обыгрывают, придумывают. Чувствуют друг друга и доверие тренера.

— А ЦСКА чувствует судейский произвол?

— Не знаю. Ну, забили вам гол «в раздевалку» — так забейте в ответ, играть еще 45 минут! Вместо этого устроили истерику. То Васин, то Березуцкий мяч не могут выбить, а винят во всем судей и молодого вратаря.

— «Спартак» уже не конкурент «Зениту» в чемпионате?

— Почему? Ничего еще не ясно. Не такие форы отыгрывались. Чемпионат у нас странный. Футболисты сами не понимают, когда турнир начинается, когда заканчивается. Несколько месяцев играют, потом отдыхают, потом снова играют. Бредятина какая-то. Лидера по игре нет. Так что все непредсказуемо.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив ЦСКА Спартак Денисов Игорь Васин Виктор Миранчук Алексей Миранчук Антон Семин Юрий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sasha1086
1503989852
Меня такие аналитики как Чухлов бесят,зачем брать интервью у старого маразматика, от которого кроме соплей и нытья ничего дельного не услышишь.Бомбардиру жирный минус
Ответить
SPARTAK M222222222
1503990569
Все по делу, что сказать.
Ответить
vladimir-7
1503998798
ещё один слепой эксперт появился. Где их бомбардир находит? Иди спать Чухча.
Ответить
Аид666
1504000146
Дедушка, вам очки наверно не подали... От того что сейчас все вылезли в защиту судей - их косяк не исчезнет... Как бы криво кто не выбивал - эпизод с голом был вне игры уже... и хоть 100500 человек на интервью пригласите.
Ответить
paracetamol
1504003864
Да уж, истерику кони закатили. Вон, Николаев, в Краснодаре Урал засудил, дав пен на последней минуте. Сами судьи признали, что его не было. И что? А ничего! Спустили дело потихоньку.
Ответить
ShO_oM36
1504247931
"Борис, ты не прав" (с)
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
11
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
3
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
14
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
10
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
13
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
39
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+