Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «За первые восемь туров Кокорин похудел на 2,5 килограмма»

Орлов: «За первые восемь туров Кокорин похудел на 2,5 килограмма»

28 августа 2017, 22:36
6

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился наблюдениями от матча 8-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ростовом» (0:0). Орлов поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина, который до этой встречи отмечался результативным действием в каждом матче турнира.

«За первые восемь туров Кокорин похудел на 2,5 килограмма, и он сейчас тренируется в щадящем режиме. Ему даже дают возможность работать индивидуально, понимая, что у него очень большая нагрузка — и психологическая в том числе. Парень-то расцвел, и вы понимаете, что человек, может быть, даже больше свои эмоции расплескивает, когда он рад. Но все равно есть определенный запас эмоций, и если ты чуть больше выдашь, то это может где-то сказаться. Поэтому и я, и мои коллеги все время ждали, когда у «Зенита» случится остановка. Я понимал, что это может быть матч с «Ростовом», поскольку это выстроенная команда и всего три мяча пропустила. Нужно взламывать такую оборону — а хватит ли сил? Вот у Кокорина, может быть, сил и не хватило как раз для концовки, хотя он все равно выглядел достойно.

«Зенит» с «Ростовом» завоевал очко, потому как лидеру в каждой игре будут противостоять с особым упорством. И это петербуржцы на себе почувствовали в матче с ростовчанами. Может быть, от ростовчан все ожидают неорганизованной игры, так как они начинают с чистого листа. Но сразу отметим потрясающую работу по поиску игроков. Те, кого «Ростов» пригласил, сразу влились в команду. Центральный защитник Ингасон — это сразу звезда. Затем два словенца и плюс старая гвардия — Калачев и Гацкан. Центральные защитники «Зенита» проиграли всю верховую борьбу, к сожалению. У «Ростова» было три здоровых игрока, и из 15 угловых у их ворот «Зениту» не удалось извлечь никакой выгоды. Но сам факт количества таких угловых говорит о том, что были атаки», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Кокорин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1503951056
Когда эксперты в перемешку с голами начинают подсчитывать потерянные килограммы игрока, значит тот вышел на пик популярности медиаресурсов...... Удачи стреляющему напу!....
Ответить
lekseij2007
1503955975
Гена!!! Ты уже психом стал от зенита.
Ответить
ДАША Д
1503971599
Молодец, старается.
Ответить
mihail200606
1503982610
Орлов идиот... 2.5кг за несколько недель это не подвиг.. за одну тренировку можно сбросить.. Другое дело,что Кокорин превратился в этом сезоне из наверное самого ненавидимого футболиста в самого восхваляемого.. Пока в общем то по делу
Ответить
FaTeK1945ru
1503995198
...то-то он после забитого гола палец сосёт.А забивать начал--это здорово, значит повзрослел !!!
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
11
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
3
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
13
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
10
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
13
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
39
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+