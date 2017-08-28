Орлов: «За первые восемь туров Кокорин похудел на 2,5 килограмма»

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился наблюдениями от матча 8-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ростовом» (0:0). Орлов поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина, который до этой встречи отмечался результативным действием в каждом матче турнира.

«За первые восемь туров Кокорин похудел на 2,5 килограмма, и он сейчас тренируется в щадящем режиме. Ему даже дают возможность работать индивидуально, понимая, что у него очень большая нагрузка — и психологическая в том числе. Парень-то расцвел, и вы понимаете, что человек, может быть, даже больше свои эмоции расплескивает, когда он рад. Но все равно есть определенный запас эмоций, и если ты чуть больше выдашь, то это может где-то сказаться. Поэтому и я, и мои коллеги все время ждали, когда у «Зенита» случится остановка. Я понимал, что это может быть матч с «Ростовом», поскольку это выстроенная команда и всего три мяча пропустила. Нужно взламывать такую оборону — а хватит ли сил? Вот у Кокорина, может быть, сил и не хватило как раз для концовки, хотя он все равно выглядел достойно.

«Зенит» с «Ростовом» завоевал очко, потому как лидеру в каждой игре будут противостоять с особым упорством. И это петербуржцы на себе почувствовали в матче с ростовчанами. Может быть, от ростовчан все ожидают неорганизованной игры, так как они начинают с чистого листа. Но сразу отметим потрясающую работу по поиску игроков. Те, кого «Ростов» пригласил, сразу влились в команду. Центральный защитник Ингасон — это сразу звезда. Затем два словенца и плюс старая гвардия — Калачев и Гацкан. Центральные защитники «Зенита» проиграли всю верховую борьбу, к сожалению. У «Ростова» было три здоровых игрока, и из 15 угловых у их ворот «Зениту» не удалось извлечь никакой выгоды. Но сам факт количества таких угловых говорит о том, что были атаки», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».