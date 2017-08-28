Рауш: «Удивился, когда мне позвонил Черчесов»

Защитник «Кельна» Константин Рауш поделился впечатлениями от вызова в сборную России.

27-летний футболист сегодня провел первую тренировку в составе национальной команды накануне товарищеского матча с московским «Динамо».

«Все сегодня было хорошо. Очень рад, что приехал. Нужно время еще, чтобы познакомиться. А так, все нормально было. Игроки в России хорошие. Это была первая тренировка, и рано еще говорить о какой-то разнице между Россией и Европой. Сама тренировка была хорошая. Многие устали после прошедшего тура РФПЛ. Это было видно.

Удивился ли я, когда позвонил Черчесов? Да, конечно. Я был очень рад, когда он позвонил мне, и очень рад, что я сегодня тут.

В Германии не показывают российский футбол. Я слежу за РФПЛ, но у нас смотрят английский, испанский и свой чемпионаты. Российский мало», – отметил Рауш.