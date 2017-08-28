Шалимов: «Для «Краснодара» вылет из Лиги Европы в какой-то мере даже в плюс»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, подводя итог матчу восьмого тура РФПЛ против московского «Динамо» (2:0), заявил, что вылет его команды из Лиги Европы может обернуться в плюс.

– Неплохая игра с нашей стороны, контролировали мяч, создавали моменты, пропустили немного контратак, которые были не опасны. Манера игры «Динамо» характерна для наших соперников. Довольны в какой-то степени и качеством игры, и тем, что закончился этот период, когда играли через два дня на третий. Свежести не хватало, люди просили замену, потому что не выдерживали темп. Но ребята сейчас отдохнут, сборники уедут.

– Это та игра, которую вы хотите видеть?

– Да, это то, к чему мы стремимся, но играть должны еще быстрее, создавать больше моментов, использовать фланги, открываться. Это все, что нам предстоит наработать. Я думаю, это в какой-то мере для нас плюс, что мы не прошли дальше в Лиге Европы. Но так получилось.

– Как пережили неудачу в Лиге Европы?

– Пережили? Ну... Грустить долго времени нет. Были, конечно, расстроены, но еще раз скажу, надо смотреть вперед. Уроки? Сейчас про них говорить смысла нет. Надо попасть в еврокубки, а потом рассуждать.