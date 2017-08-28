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  • Шалимов: «Для «Краснодара» вылет из Лиги Европы в какой-то мере даже в плюс»

Шалимов: «Для «Краснодара» вылет из Лиги Европы в какой-то мере даже в плюс»

28 августа 2017, 01:33
10

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, подводя итог матчу восьмого тура РФПЛ против московского «Динамо» (2:0), заявил, что вылет его команды из Лиги Европы может обернуться в плюс.

– Неплохая игра с нашей стороны, контролировали мяч, создавали моменты, пропустили немного контратак, которые были не опасны. Манера игры «Динамо» характерна для наших соперников. Довольны в какой-то степени и качеством игры, и тем, что закончился этот период, когда играли через два дня на третий. Свежести не хватало, люди просили замену, потому что не выдерживали темп. Но ребята сейчас отдохнут, сборники уедут.

– Это та игра, которую вы хотите видеть?

– Да, это то, к чему мы стремимся, но играть должны еще быстрее, создавать больше моментов, использовать фланги, открываться. Это все, что нам предстоит наработать. Я думаю, это в какой-то мере для нас плюс, что мы не прошли дальше в Лиге Европы. Но так получилось.

– Как пережили неудачу в Лиге Европы?

– Пережили? Ну... Грустить долго времени нет. Были, конечно, расстроены, но еще раз скажу, надо смотреть вперед. Уроки? Сейчас про них говорить смысла нет. Надо попасть в еврокубки, а потом рассуждать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (10)
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mutabor0992
1503879091
Может для Краснодара и плюс...А вот для болел минус!
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sprint5
1503883897
сморозил так сморозил
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Аид666
1503887376
зачем тогда вообще стремиться куда-то если в проигрыше находить плюс?... с такой тактикой и в РПФЛ не много добьется... С Коновым Краснодар играл ярче и стабильнее... С Шалимовым стабильно второй тайм спускают
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lexa2154
1503889457
Гнать физрука надо...
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Бугимен
1503889569
Какая глупая отмазка.
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dok66
1503890523
Какой может плюс в вылете из ЛЕ !!!? Что Шалимов несет !
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√монегаск√
1503891795
Какой нехер плюс, ты чего вообще гонишь, если так рассуждать тогда всем клубам вылетать надо, и думать о чемпе. А кто очки в копилку должен приносить?! В какой-то мере плюсом будет если тебя снимут с поста главного тренера, раз ты так рассуждаешь, смысл вообще тогда занимать места в зоне еврокубков?!
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Одинокий волк Маквейд
1503914076
Оставить город без еврокубков - это плюс, ну ты, блин, философ.
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Svoysvoemubrat
1503914790
Еще один такой плюс и получится минус, не по арифметике, а в судьбе тренера.
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Сибирь за Спартак
1503915307
Не думаю, что Галицкий так считает.
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