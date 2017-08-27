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  • Червиченко: «Наверное, у «Спартака» есть лишние деньги, которыми руководство решило финансово поддержать Карреру»

Червиченко: «Наверное, у «Спартака» есть лишние деньги, которыми руководство решило финансово поддержать Карреру»

27 августа 2017, 15:05
8

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что московский клуб будет делать приобретения, опираясь не только на спортивные качества.

Ранее сообщалось, что руководство красно-белых предоставило главному тренеру Массимо Каррере больше полномочий при ведении трансферной политики.

– Прошла информация, что руководство «Спартака» отдало трансферы на откуп Каррере. Есть ли у вас понимание этой ситуации?

– Наверное, у руководства есть лишние деньги, с которыми оно решило расстаться. И, возможно, таким образом поддержать Карреру не только морально, но и финансово.

– Вы намекаете на то, что игроков будут смотреть не только по спортивным качествами, но и по ряду других причин?

– Я не намекаю, а прямо об этом говорю. Посмотрите на тех, кто уже есть в «Спартаке», посчитайте их зарплату, посчитайте отдачу и выведите коэффициент полезности. Пока что все очень печально. Я говорю про Пашалича, Адриано, про тех, кто доехал до этой станции и еще может в этот вагон запрыгнуть.

«Спартак» опять не победил. Что происходит?

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Червиченко Андрей
Комментарии (8)
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kos999
1503836556
где они
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serppion
1503838652
Пашалич, Адриано, Мельгарехо, ... - это всё дрянь. Промес реальное усиление Спартака, остальные тормоза. Единственное, на что они годятся, деньги ими отмываются.
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Garrincha58
1503839212
синдром Лестера вот так это называется, тренера надо менять и руководство вот как в Зените все сразу сменили так и Спартаку надо
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Iupiterss
1503841573
Чемпион неудачников червиченко все херню пишет.
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Fan Loko mik
1503841807
За что же этот червеченко не взлюбил Спартак? Наверное не хорошо с ним расстались? А СПАРТАКУ удачи и быстрейшего возвращения в игру!!!!!!
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мы_не_рабы
1503867459
У "обиженного" лишних денег точно не было, всё в свой карман. Так и развалил Спартак. А сейчас решил посчитать денежку в чужом кармане. Сразу напомнило мультфильм: " а не посчитать ли нам, уважаемые кроты".
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