Червиченко: «Наверное, у «Спартака» есть лишние деньги, которыми руководство решило финансово поддержать Карреру»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что московский клуб будет делать приобретения, опираясь не только на спортивные качества.

Ранее сообщалось, что руководство красно-белых предоставило главному тренеру Массимо Каррере больше полномочий при ведении трансферной политики.

– Прошла информация, что руководство «Спартака» отдало трансферы на откуп Каррере. Есть ли у вас понимание этой ситуации?

– Наверное, у руководства есть лишние деньги, с которыми оно решило расстаться. И, возможно, таким образом поддержать Карреру не только морально, но и финансово.

– Вы намекаете на то, что игроков будут смотреть не только по спортивным качествами, но и по ряду других причин?

– Я не намекаю, а прямо об этом говорю. Посмотрите на тех, кто уже есть в «Спартаке», посчитайте их зарплату, посчитайте отдачу и выведите коэффициент полезности. Пока что все очень печально. Я говорю про Пашалича, Адриано, про тех, кто доехал до этой станции и еще может в этот вагон запрыгнуть.

«Спартак» опять не победил. Что происходит?