«Спартак» опять не победил. Что происходит?

Чемпионы России привезли из Хабаровска неудачный результат.

«Спартак» весь матч долбил во воротам хозяев, но так и не забил. 26 ударов всего, 13 в створ – такую статистику необходимо конвертировать в голы.

twit text — Павел Городницкий (@gorodnitskiy) August 27, 2017

Официальная статистика дает и того больше – 31 удар.

twit text — Dmitry Egorov (@edim_sport) August 27, 2017

Почему чемпионы перестали побеждать? Есть разные мнения.

twit text — Mike Goncharov (@gribo4ki) August 27, 2017

Может быть, дело в уровне игроков? Что в чемпионской команде делают Ещенко и Комбаров?

twit text — Gleb Chernyavskiy (@glebke) August 27, 2017

twit text — Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) August 27, 2017

Вратарь «СКА» Александр Довбня – очень крутой.

twit text — Бомбардир (@bombardir_ru) August 27, 2017

Когда увидел счет игры в Хабаровске.

twit text — Роман Гутцайт (@guttsait) August 27, 2017

Рэпер Гнойный предсказывал «СКА» крупную победу, но «Спартак» – это не Оксимирон. Впрочем, все панчи красно-белых сегодня были мимо кассы.