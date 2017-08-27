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    «Спартак» опять не победил. Что происходит?


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    Голосов: 1
    27.08.2017 13:20
    Чемпионы России привезли из Хабаровска неудачный результат.

    «Спартак» весь матч долбил во воротам хозяев, но так и не забил. 26 ударов всего, 13 в створ – такую статистику необходимо конвертировать в голы.

    Официальная статистика дает и того больше – 31 удар.

    Почему чемпионы перестали побеждать? Есть разные мнения.

    Может быть, дело в уровне игроков? Что в чемпионской команде делают Ещенко и Комбаров?

    Вратарь «СКА» Александр Довбня – очень крутой.

    Когда увидел счет игры в Хабаровске.

    Рэпер Гнойный предсказывал «СКА» крупную победу, но «Спартак» – это не Оксимирон. Впрочем, все панчи красно-белых сегодня были мимо кассы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 2 Голосов: 1
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +677

      vodomut 31 августа 2017, 08:50

      зажрались

      0
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 28 августа 2017, 19:30

      Шо шо шо?! А ведь говорила мама Спартаку, что очередной раз он будет чемпионом через... 15 лет! Традиция. )))

      -2
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 28 августа 2017, 12:57

      Спартак не выиграл, но радует то что СКА не создал не одного момента, это тоже о чем то говорит. Ведь даже с Зенитом у СКА были очень неплохие моменты.

      1
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      Рейтинг: +390

      fantom23 28 августа 2017, 08:48

      Спасибо командам за игру!!!

      0
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      Рейтинг: +5888

      Павелий 28 августа 2017, 01:05

      Я надеюсь, что всё, что не залетело сейчас в ворота наших соперников за последние несколько туров, залетит в ворота сопреников по ЛЧ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 27 августа 2017, 21:44

      Печально, но действительно игра невнятная, да и ребята перестали играть! Половина состава можно свободно вышвыривать из клуба! Нужно срочно усиление, а иначе дай Бог 10ми закончить сезон!

      0
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 27 августа 2017, 19:19

      вратарь у копытных выше всяких похвал!

      1
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      Рейтинг: +101

      Stalin XP 27 августа 2017, 19:07

      Просроченная легенда начала ныть, и ей подарили чемпионство любимого клуба. Теперь просто всё становится на свои места. Нынешний Спартак к золоту не имеет никакого отношения. Это состав и тренер середины таблицы

      0
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      ...
      Рейтинг: +443

      foreverorthodox > Stalin XP 27 августа 2017, 21:41

      Как и все остальные клубы РФПЛ

      1
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      Рейтинг: +101

      Stalin XP > foreverorthodox 28 августа 2017, 09:26

      Ну, наш вечно обиженный цыган со стадом бразильцев обязан был рвать всю РФПЛ на куски. А запомнится он только позорной игрой, постоянным плачем и занятым в конце незаслуженным третьим местом

      3
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 27 августа 2017, 19:01

      Удивительный чемпионат, обожаю за непредсказуемость. У любой команды РФПЛ бывают спады, на данный момент у Спартака спад и это нормально.

      6
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 27 августа 2017, 18:41

      фарт кончился... вот что произошло...

      1
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