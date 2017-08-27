«Спартак» опять не победил. Что происходит?

«Спартак» весь матч долбил во воротам хозяев, но так и не забил. 26 ударов всего, 13 в створ – такую статистику необходимо конвертировать в голы.
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Официальная статистика дает и того больше – 31 удар.
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Почему чемпионы перестали побеждать? Есть разные мнения.
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Может быть, дело в уровне игроков? Что в чемпионской команде делают Ещенко и Комбаров?
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Вратарь «СКА» Александр Довбня – очень крутой.
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Когда увидел счет игры в Хабаровске.
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Рэпер Гнойный предсказывал «СКА» крупную победу, но «Спартак» – это не Оксимирон. Впрочем, все панчи красно-белых сегодня были мимо кассы.
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