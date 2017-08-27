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«Спартак» опять не победил. Что происходит?

«Спартак» весь матч долбил во воротам хозяев, но так и не забил. 26 ударов всего, 13 в створ – такую статистику необходимо конвертировать в голы.

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Официальная статистика дает и того больше – 31 удар.

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Почему чемпионы перестали побеждать? Есть разные мнения.

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Может быть, дело в уровне игроков? Что в чемпионской команде делают Ещенко и Комбаров?

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Вратарь «СКА» Александр Довбня – очень крутой.

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Когда увидел счет игры в Хабаровске.

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Рэпер Гнойный предсказывал «СКА» крупную победу, но «Спартак» – это не Оксимирон. Впрочем, все панчи красно-белых сегодня были мимо кассы.

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак СКА-Хабаровск
Комментарии (37)
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piligrim1986
1503829631
тигиева надо наигрывать, а так играли хорошо.
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Правдоруб100
1503830825
Я понимаю, что можно играть хреново, как Спартак, но чтобы ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ..!!!!! Отстойник какой то......
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olegiovchenko
1503834605
инвалиды!!!
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mik1954
1503836649
Это мясо пока на одном фронте играет, неделю готовиться, а начнутся игры в Европе с еженедельной по средам поркой вовсе скукожаться никчемные...
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Михаил_Боярский
1503838613
Вот он реальный уровень спартачей. В ЛЧ ловить нечего, если не поедут на все 6 игр разница забитых и пропущенных и то будет меньше после технарей.)))
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Zubo
1503838999
Четверть чемпионата отыграна, Спартак включился в борьбу за выживание в высшей лиге, от зоны вылета три очка и три строчки, по очкам практически на одном уровне с Тосно ( не в обиду Тосно ) , Динамо, Арсеналом, Анжи и СКА...
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badzan
1503843687
дно стайл
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Чуни Муни
1503849701
Удивительный чемпионат, обожаю за непредсказуемость. У любой команды РФПЛ бывают спады, на данный момент у Спартака спад и это нормально.
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Stalin XP
1503850057
Просроченная легенда начала ныть, и ей подарили чемпионство любимого клуба. Теперь просто всё становится на свои места. Нынешний Спартак к золоту не имеет никакого отношения. Это состав и тренер середины таблицы
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Холстомер
1503937849
Шо шо шо?! А ведь говорила мама Спартаку, что очередной раз он будет чемпионом через... 15 лет! Традиция. )))
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