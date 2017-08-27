Гончаренко призвал болельщиков ЦСКА встать с диванов и прийти на матч с «Ахматом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко попросил поклонников клуба посетить сегодняшний матч команды с «Ахматом» в 8-м туре РФПЛ. Игра пройдет на поле армейцев и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Уважаемые болельщики ЦСКА, пользуясь случаем, еще раз хочу всех пригласить на игру с «Ахматом». Вы очень здорово нам помогли в дерби со «Спартаком», когда вы нас гнали и до последнего верили, что мы сможем изменить эту игру, что в итоге и произошло.

Хотелось бы, чтобы все эти болельщики плюс все, которые решают для себя провести игру на диване, бросили диван и пришли на стадион», – говорится в видеобращении Гончаренко.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» – восьмое.