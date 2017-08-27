Булыкин – о победе «Локомотива»: «Идем в таблице отлично. Надеемся, будет еще лучше»

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (2:1) в матче 8-го тура РФПЛ.

«И результат, и игра сегодня оставили хорошие впечатления. Все здорово. Идем в таблице отлично. Видно, что ребята верят в свои силы. Наблюдать за такой игрой команды очень приятно. Антон и Алексей Миранчуки сегодня организовали замечательный гол. Хорошо, когда в команде есть воспитанники, которые к тому же постоянно прибавляют. Надеемся, будет еще лучше», —сказал экс-нападающий сборной России.

«Локомотив» сравнялся с лидером чемпионата «Зенитом» по количеству очков.