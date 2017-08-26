Примера. «Леванте» в меньшинстве вырвал ничью у «Депортиво», «Жирона» одержала свою первую победу на турнире

Матч 2-го тура чемпионата Испании «Леванте» – «Депортиво» закончился со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Энис Барди и Иви. За гостей забили Федерико Картабия и Сидней. На 76-й минуте полузащитник «лягушек» Хосе Луис Моралес получил вторую желтую карточку.

«Леванте» набрал четыре очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. Команда из Ла-Коруньи с одним баллом вышла на 15-ю строчку.

В параллельной встрече «Жирона» с минимальным счетом обыграла «Малагу». Для новичка турнира победа стала первой в истории.

Чемпионат Испании. Примера. 2-й тур

Леванте – Депортиво – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Картабия, 5; 0:2 – Сидней, 31; 1:2 – Барди, 35; 2:2 – Иви, 83.

Удаления: Моралес, 76 – нет.

Жирона – Малага – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Алкала, 28.

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