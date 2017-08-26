«Челси» может купить Алдервейрелда

«Челси» заинтересован в приобретении защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда, сообщил журналист Данкан Каслс. По словам источника, бельгиец недоволен тем, как продвигаются переговоры по его новому контракту. Футболист считает, что ему «не доплачивают».

«Алдервейрелд является целью «Челси», и также получил запросы от других клубов АПЛ. Тоби недоволен ситуацией со своим контрактом. Он считает, что ему значительно не доплатили – 49 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Игрок думает, что может получить значительно больше в другом клубе», – сказал Каслс.

Нынешнее соглашение 28-летнего игрока со «шпорами» рассчитано до июля 2020 года.