Семак: «У «Уфы» получился хороший старт»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак считает, что старт его команды в нынешнем чемпионате нельзя назвать «неоднозначным». В восьми турах команда потерпела лишь два поражения.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Уфа» закончился со счетом 1:0. После этой встречи махачкалинцы занимают 14-ю строчку в турнирной таблице с шестью очками, а уфимцы пока располагаются на седьмом месте с 10-ю очками.

— «Уфа» в концовке матча упустила победу над московским «Динамо» (1:1). Бело-голубые заслужили такой результат?

— Игра с «Динамо» была очень тяжелой, как, собственно говоря, и остальные матчи в чемпионате. Всегда обидно упускать результат в самой концовке. «Уфа» старалась, у нас были моменты, но, увы, мы «не дотерпели». Даже после пропущенного мяча у нас были шансы забить, мы все еще могли победить. Это – положительный момент для команды. Ребята молодцы, что не опустили руки.

— Ваша команда в стартовых семи турах показала неоднозначные результаты: есть и победы, и ничьи, и поражение. Как сами оцените первые матчи сезона?

— Мы проиграли из семи игр всего одну. Как это можно назвать «неоднозначным» результатом? Считаю, что у нашей команды получился хороший старт.

— Какие задачи стоят перед «Уфой» в нынешнем сезоне?

— Будем стараться двигаться только вперед. Самое главное – не останавливаться и продолжать работать над качеством игры. Многое зависит от команды, от качества игроков. Все, что в наших силах, мы делаем. Все ребята молодцы – стараются.