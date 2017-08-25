Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» может перехватить у «Спартака» Хеведеса

    Защитник «Шальке-04» Бенедикт Хеведес может продолжить карьеру в Италии. Как сообщается, «Ювентус» близок к приобретению 29-летнего футболиста. Туринцы намерены арендовать немца с последующим выкупом за 10 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Спартак», оценивший защитника в девять миллионов евро.

    Сам футболист отметил, что его агент рассматривает несколько вариантов. К Хеведесу имеется интерес и со стороны нескольких клубов Италии.

    В минувшем сезоне центральный защитник провел в чемпионате Германии 31 матч, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2017 08:33
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 25 августа 2017, 11:04

      вэлкам!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 25 августа 2017, 10:26

      Я вот удивляюсь почему до сих пор нашим спонсором является ЛУКойл. По моему это большое упущение производителей Корвалола, ибо болельщики вынуждены принимать сей чудный препарат и во время игр и между таковыми!))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 25 августа 2017, 09:53

      Ну тут всё просто захочет трофеи будет в ювентусе, захочет бабок перейдёт в спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Daxa 09 25 августа 2017, 09:51

      Вечером появится новость что игрок отказался переходить в Спартак

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      evgenelo 25 августа 2017, 09:37

      Классно!!! Супер защитник!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 25 августа 2017, 09:10

      от куда у Спартака бабло резко появилось?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 августа 2017, 08:39

      очередное набивание цены агентом

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 > серега кашин 25 августа 2017, 09:08

      Это чемпион мира и он стоит 10 лямов, а Гарай 20 что-то тут не так!!!!Его трансфермаркт в 18 оценивает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      Mxxx139 > SPARTAK M222222222 25 августа 2017, 16:23

      У него конфликт с руководством. Его лишили капитанской повязки и он по хорошему хочет с ними расстаться.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11