«Ювентус» может перехватить у «Спартака» Хеведеса

Защитник «Шальке-04» Бенедикт Хеведес может продолжить карьеру в Италии. Как сообщается, «Ювентус» близок к приобретению 29-летнего футболиста. Туринцы намерены арендовать немца с последующим выкупом за 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Спартак», оценивший защитника в девять миллионов евро.

Сам футболист отметил, что его агент рассматривает несколько вариантов. К Хеведесу имеется интерес и со стороны нескольких клубов Италии.

В минувшем сезоне центральный защитник провел в чемпионате Германии 31 матч, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.