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    Ватцке: «Барселона» либо принимает наши условия по Дембеле, либо нет»

    В руководстве дортмундской «Боруссии» заявили о готовности продать «Барселоне» форварда Усмане Дембеле. При этом немецкая сторона не намерена идти на уступки в вопросе стоимости футболиста.

    «Мы ясно сформулировали нашу позицию. «Барселона» либо принимает их, либо нет», – заявил генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

    Предполагается, что «Боруссия» хочет получить за французского форварда более 130 миллионов евро. Две недели назад Дембеле принял решение бойкотировать тренировки команды из-за того, что клуб отказывался продавать его. Форвард был отстранен от работы с командой решением руководства клуба.

    Источник: Football Espana

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    24.08.2017 13:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 24 августа 2017, 15:58

      За 130 его с ройсам даже не возьмут... аппетит поднялся

      0
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      Рейтинг: +106

      kos999 24 августа 2017, 15:15

      вот история века!

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 августа 2017, 14:50

      СКОРЕЕ ВСЕГО ЧТО УЖЕ НЕ ПРИМЕТ,псж с ди марией помог!

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 24 августа 2017, 13:28

      Пускай продают, без него справятся да и деньги заработают рекордные для немецкого футбола.

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