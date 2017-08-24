Ватцке: «Барселона» либо принимает наши условия по Дембеле, либо нет»

В руководстве дортмундской «Боруссии» заявили о готовности продать «Барселоне» форварда Усмане Дембеле. При этом немецкая сторона не намерена идти на уступки в вопросе стоимости футболиста.

«Мы ясно сформулировали нашу позицию. «Барселона» либо принимает их, либо нет», – заявил генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

Предполагается, что «Боруссия» хочет получить за французского форварда более 130 миллионов евро. Две недели назад Дембеле принял решение бойкотировать тренировки команды из-за того, что клуб отказывался продавать его. Форвард был отстранен от работы с командой решением руководства клуба.