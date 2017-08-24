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    Масалитин: «До второго гола ЦСКА напряжение висело в воздухе»

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что армейский клуб ходил по тонкой линии в ответной встрече с «Янг Бойз». По его мнению, все решил второй забитый гол, который отправил столичный клуб в групповой этап турнира.

    В ответном матче четвертого квалификационного этапа Лиги чемпионов ЦСКА обыграл «Янг Бойз» со счетом 2:0, и по сумме двух встреч пробился в групповой этап турнира. Швейцарцы продолжат свое выступление в Лиге Европы.

    Напомним, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 24 августа.

    – Вы поняли, как «Янг Бойз» собирался побеждать ЦСКА?

    – Почему? Они в этой игре в атаке действовали лучше. Моменты создавали.

    – По первому тайму этого не было видно.

    – Согласен. Шансы стали появляться во втором тайме. И до второго гола напряжение висело в воздухе.

    – Что не хватало Федору Чалову при завершении атак?

    – Не хватает уверенности. Она приходит с забитыми мячами. Он что-то делает, открывается. Надо забить, тогда уверенность появиться.

    – В этом плане Витиньо смотрелся интереснее?

    – Да. Он хорошо двигался. Еще хорошо играли Георгий Щенников и Марио Фернандес. Движение было хорошим.

    – Может, стоит попробовать Георгия Щенникова поставить в нападение?

    – Каждый хорош на своей позиции. Он атакует, откуда ему удобно. Радует, что он чаще стал появляться в штрафной. Потому и забивает.

    – Помимо завершения атак, может, у Щенникова появились и другие навыки? Например, обводка?

    – Не заметил. Чаще подключается к атаке – да. Но он и часто отдает мячи назад. Боится обыграть или мяч потерять. Не берет на себя инициативу. Хорошо, что начал забивать. Это плюс для ЦСКА.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.08.2017 08:06
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