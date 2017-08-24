Бенито списал поражение «Янг Бойз» не на погоду, а на отсутствие уверенности

Защитник «Янг Бойз» Лорис Бенито считает, что его команде не хватило уверенности в ответной встрече с ЦСКА, которая прошла в среду в Москве. Он также отметил, что попадание в Лигу Европы для швейцарцев – хороший результат.

В ответном матче четвертого квалификационного этапа Лиги чемпионов ЦСКА обыграл «Янг Бойз» со счетом 2:0 и по сумме двух встреч пробился в групповой этап турнира. Швейцарцы продолжат свое выступление в Лиге Европы.

«Нельзя списывать наше поражение на погодные условия. Несмотря на дождь, соперник позволял нам играть. Думаю, что нам сегодня просто не хватило уверенности, но Лига Европы – тоже замечательный результат для нашей команды.

Мы невероятно расстроены результатом. Сегодня ЦСКА выглядел совершенно по-другому по сравнению с первой игрой, они заслужили победу. Москвичи двигались гораздо быстрее, чем мы, действовали на контратаках и преуспели. Отмечу у команды соперника Витиньо и Алана Дзагоева«, – сказал Бенито.

Напомним, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 24 августа.