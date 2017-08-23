Геркус пожелал успехов Эдеру в «Локомотиве»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рад, что клубу удалось подписать контракт с действующим чемпионом Европы Эдером. Футболист будет выступать в составе столичного клуба до конца сезона на правах аренды.
«Не секрет, что мы нуждались в усилении атакующей линии. Поиск нападающего с нашей стороны я бы назвал тщательным, а требования – самыми высокими.
Эдер – форвард с необходимыми «Локомотиву» качествами. Он прекрасно зарекомендовал себя на международном уровне.
Наша команда усилена действующим чемпионом Европы. Впереди насыщенный увлекательный сезон, и мы желаем Эдеру больших успехов в «Локо», – заявил Геркус.
В новой команде португалец будет выступать под 24-м номером.
Источник: ФК «Локомотив»