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    Геркус пожелал успехов Эдеру в «Локомотиве»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рад, что клубу удалось подписать контракт с действующим чемпионом Европы Эдером. Футболист будет выступать в составе столичного клуба до конца сезона на правах аренды.

    «Не секрет, что мы нуждались в усилении атакующей линии. Поиск нападающего с нашей стороны я бы назвал тщательным, а требования – самыми высокими.

    Эдер – форвард с необходимыми «Локомотиву» качествами. Он прекрасно зарекомендовал себя на международном уровне.

    Наша команда усилена действующим чемпионом Европы. Впереди насыщенный увлекательный сезон, и мы желаем Эдеру больших успехов в «Локо», – заявил Геркус.

    В новой команде португалец будет выступать под 24-м номером.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    23.08.2017 08:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 августа 2017, 09:08

      Уже лучше ! Надеюсь у него в ЛОКО игра пойдет как в Браге !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +208

      Sanloko 23 августа 2017, 09:04

      Будем посмотреть на него. ПРи такой схеме нужен именно игрок штрафной, умеющий цепляться за мячи

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 августа 2017, 08:30

      Взяли очередное бревно, дерево!!!!

      -2
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Fan Loko mik 23 августа 2017, 14:02

      Дзюба вот это еще то бревно, а этот как в России сыграет, как никак чемпион Европы!

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