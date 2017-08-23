Полузащитник «Цюриха» Симонян: «В домашней игре ЦСКА будет гораздо проще с «Янг Бойз»

Полузащитник «Цюриха» Артем Симонян рассказал о внимании в Швейцарии к противостоянию ЦСКА и «Янг Бойз» в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Он отметил, что местные специалисты и болельщики с уважением относятся к российскому клубу.

В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА оказался сильнее «Янг Бойз» на выезде – 1:0. В ответной встрече армейцы примут на своем поле соперника в среду, 23 августа, в 21:45 по московскому времени.

— Как в Швейцарии восприняли итоги жеребьевки для «Янг Бойз»? Жребий считают удачным по сравнению с «Ливерпулем» или «Наполи»?

— Восприняли абсолютно спокойно. Безусловно, все понимают, что ЦСКА — команда очень высокого уровня, и с большим уважением относятся к ней. Возможно, уровень тех же «Наполи» и «Ливерпуля» сейчас повыше, но говорить, что «Янг Бойз» повезло с ЦСКА или наоборот, тоже неправильно.

— А ЦСКА повезло со жребием?

— Сразу понимал, что ЦСКА будет непросто. У швейцарцев очень организованная команда. Также было понятно, что красно-синим придется несладко именно на выезде. В частности, из-за искусственного газона на домашней арене «Янг Бойз».

— За счет чего «Янг Бойз» удалось так хорошо провести первый матч? Они фактически не позволили ЦСКА создать ни одного момента...

— «Янг Бойз» действительно очень силен именно на своем поле. В чемпионате Швейцарии они теряют очки в основном на выезде, тогда как дома у них особых проблем не возникает. Думаю, ЦСКА было тяжело привыкнуть к покрытию «Стад де Сюисс». Потому и создать в атаке особо ничего не получилось. Хотя стоит отметить, что «Янг Бойз» действительно провел очень хороший матч.

— Как оцените шансы ЦСКА на выход в групповую стадию Лиги чемпионов?

— Изначально я оценивал шансы в пропорции 60 на 40 в пользу армейцев. Однако после гостевой победы шансы ЦСКА находятся намного выше. Гол, забитый на выезде, дорого стоит. Думаю, красно-синие должны пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Уверен, в домашней игре им будет намного проще противостоять «Янг Бойз».