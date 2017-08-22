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  • Чалов: «Лига чемпионов – это совсем другой уровень. Хочется показать, на что я способен»

Чалов: «Лига чемпионов – это совсем другой уровень. Хочется показать, на что я способен»

22 августа 2017, 16:43
6

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказал мнение по поводу предстоящего ответного поединка армейцев с «Янг Бойз» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, в первой встрече в Берне красно-синим удалось добиться минимальной победы со счетом 1:0.

«Первая игра в Швейцарии была тяжелой. «Янг Бойз» очень хороши на контратаках. Не часто играем на искусственном поле, нам было непросто, но мы добились нужного результата. Надеемся, что и в ответной игре удержим преимущество. Мы готовы, в оптимальном состоянии, восстановились после игры с «Уралом» и настроены выигрывать.

Лига чемпионов – это совсем другой уровень. Лучший турнир, лучшие команды. Хочется показать, на что я способен. Я выкладываюсь в каждой игре на сто процентов, как и весной. Если продолжу так же, то голы придут. По примеру Васина и Щенникова – сказали, что забьют, и забили. Надеюсь, что и у меня получится», – сказал Чалов.

Матч ЦСКА – «Янг Бойз» состоится в среду, 23 августа, и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Янг Бойз Чалов Федор
Комментарии (6)
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El_Chori
1503411598
В чемпе играй нормально! Показать ему хочется... Девочкам будешь пипиську показывать.
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insider_retro
1503411654
Надеюсь, в ответной игре будет повеселей, чем с Уралом.... Хотелось бы увидеть не удержание, а наращивание преимущества!!... Удачи!.. "Ничто не дает столько преимуществ перед другими, как способность оставаться спокойным и хладнокровным в любой ситуации...." (Томас Джефферсон)
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Dizzel79
1503412745
"Хочется показать, на что я способен." А в чемпионате России ни на что неспособен что-ли? Сначала в у нас покажи на что способен....
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Pourport
1503415221
Видел я первый м. в Берне,тлен полный!Показывает он!)
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BAIv
1503420643
я вот только не понял, что на полную пахать надо только в ЛЧ? ну если так мало что у парня получится, останется в подающих надежды..
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Gullit 76
1503496806
Удачи! Пора забивать!
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