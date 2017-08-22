Чалов: «Лига чемпионов – это совсем другой уровень. Хочется показать, на что я способен»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказал мнение по поводу предстоящего ответного поединка армейцев с «Янг Бойз» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, в первой встрече в Берне красно-синим удалось добиться минимальной победы со счетом 1:0.

«Первая игра в Швейцарии была тяжелой. «Янг Бойз» очень хороши на контратаках. Не часто играем на искусственном поле, нам было непросто, но мы добились нужного результата. Надеемся, что и в ответной игре удержим преимущество. Мы готовы, в оптимальном состоянии, восстановились после игры с «Уралом» и настроены выигрывать.

Лига чемпионов – это совсем другой уровень. Лучший турнир, лучшие команды. Хочется показать, на что я способен. Я выкладываюсь в каждой игре на сто процентов, как и весной. Если продолжу так же, то голы придут. По примеру Васина и Щенникова – сказали, что забьют, и забили. Надеюсь, что и у меня получится», – сказал Чалов.

Матч ЦСКА – «Янг Бойз» состоится в среду, 23 августа, и начнется в 21:45 по московскому времени.