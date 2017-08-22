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    Чалов: «Лига чемпионов – это совсем другой уровень. Хочется показать, на что я способен»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказал мнение по поводу предстоящего ответного поединка армейцев с «Янг Бойз» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    Напомним, в первой встрече в Берне красно-синим удалось добиться минимальной победы со счетом 1:0.

    «Первая игра в Швейцарии была тяжелой. «Янг Бойз» очень хороши на контратаках. Не часто играем на искусственном поле, нам было непросто, но мы добились нужного результата. Надеемся, что и в ответной игре удержим преимущество. Мы готовы, в оптимальном состоянии, восстановились после игры с «Уралом» и настроены выигрывать.

    Лига чемпионов – это совсем другой уровень. Лучший турнир, лучшие команды. Хочется показать, на что я способен. Я выкладываюсь в каждой игре на сто процентов, как и весной. Если продолжу так же, то голы придут. По примеру Васина и Щенникова – сказали, что забьют, и забили. Надеюсь, что и у меня получится», – сказал Чалов.

    Матч ЦСКА – «Янг Бойз» состоится в среду, 23 августа, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.08.2017 16:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 августа 2017, 17:00

      Удачи! Пора забивать!

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 августа 2017, 19:50

      я вот только не понял, что на полную пахать надо только в ЛЧ? ну если так мало что у парня получится, останется в подающих надежды..

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 августа 2017, 18:20

      Видел я первый м. в Берне,тлен полный!Показывает он!)

      0
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      Рейтинг: +68

      Dizzel79 22 августа 2017, 17:39

      "Хочется показать, на что я способен." А в чемпионате России ни на что неспособен что-ли? Сначала в у нас покажи на что способен....

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 августа 2017, 17:20

      Надеюсь, в ответной игре будет повеселей, чем с Уралом.... Хотелось бы увидеть не удержание, а наращивание преимущества!!... Удачи!..

      "Ничто не дает столько преимуществ перед другими, как способность оставаться спокойным и хладнокровным в любой ситуации...." (Томас Джефферсон)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 22 августа 2017, 17:19

      В чемпе играй нормально! Показать ему хочется... Девочкам будешь пипиську показывать.

      4
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