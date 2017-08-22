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    Фавр верит в выход «Ниццы» в групповой этап Лиги чемпионов

    Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр рассчитывает на положительный исход ответного матча в плей-офф Лиги чемпионов с «Наполи».

    «Чего я жду от ответной встречи? Если бы не верил в то, что мы можем добиться положительного результата, то не пришел бы эту на пресс-конференцию. После первого матча я сказал, что 0:2 – это поправимо. А, как известно, вера в хороший результат позволит добиться удачного выступления команды.

    Что касается Балотелли и Снейдера, то мы еще посмотрим. Снейдер отыграл в матче с «Генгамом» 85 минут, а Балотелли всего 25, но мы так и планировали.

    Надеюсь, эти игроки привнесут в игру «Ниццы» что-то положительное. На тренировках они не проводили много времени вместе по объективным причинам, но они понимают футбол и смогут сыграться с чистого листа. Для этого нужно лишь чувствовать игру», – заявил Фавр.

    Ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ницца» – «Наполи» состоится в четверг, 24 августа. Первая встреча завершилась победой итальянской команды со счетом 2:0.

    Источник: ФК «Ницца»

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    22.08.2017 11:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 22 августа 2017, 12:13

      В какой четверг, Ницца – Наполи сегодня играют!

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