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    Тарханов не уверен, что Самедова заслуженно удалили в матче против «Локомотива»

    Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов выразил свою точку зрению по моменту, имевшему место в матче седьмого тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4), когда игрок хозяев Александр Самедов получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля.

    «Я, допустим, не уверен, что Саша симулировал. Когда игрок бежит на скорости, достаточно небольшого контакта с игроком, чтобы тот упал. Пенальти, может, и нет, но и говорить о том, что игрок упал специально, нельзя.

    Мне интересно, почему Алексею Миранчуку не дали красную карточку, когда тот въехал в ногу Денису Глушакову. Получается, здесь я даю карточку, а здесь не даю. Если в одну сторону судишь и даешь карточки, то и в другую сторону надо. В советские времена на судей никто не жаловался, потому что все честно судили», – говорит специалист.

    Напомним, что Тарханов работал в тренерском штабе «Спартака» с 1992 по 1994 годы.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.08.2017 15:35
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +547

      avera 21 августа 2017, 20:47

      Это всё перед матчем с Локо.

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 21 августа 2017, 20:43

      После нескольких повторов видно,что по правой его действительно задели.Он потерял равновесии и пенальти не просил.
      Удивляет прямизна тактики Карреры. Во втором вместо выхода еще одного защитника и укрепления центра обороны., вдруг выходит Мельгарехо. Продолжается игра первым номером-полный абсурд.Чему же он учился у Синьора Конте?

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 21 августа 2017, 20:41

      Думаю,что в этом году задача вывести Зенит в чемпионы! Тратятся огромные государственные деньги, руководство страны требует первого места, бабки надо отбивать! Вот будет хохма если проиграют Утрехту!

      1
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 21 августа 2017, 19:02

      жалко санька,он зная про 1 жёлтую попёр вперёд,при 2-0 нырять?

      2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 21 августа 2017, 18:00

      в советское время судили честно??? Ха-ха-ха. А как Заря из Ворошиловграда чемпионом стала? Пристали с Мирончуком. Судья посчитал что Фол тянет на желтую, он ее и показал...

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 августа 2017, 17:58

      Тарханов просто вспомнил как Еськов в прошлом году в матче Зенит-Урал так-же лихо удалял уральцев. Потом пнули его в ФНЛ. Сейчас опять пригодился, редиска.

      13
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2017, 17:22

      Занимался бы своими делами. Вот, помнится, недавно в Краснодаре был случай...

      0
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 21 августа 2017, 17:17

      Вообще-то , думаю неправильно наказывать игрока за симуляцию , например, если Самедов упал бы в центре поля, то судья вообще не остановил бы игру. Пусть лежит себе сколько хочет. Так, получается если падаешь в чужой штрафной, это карточка , а если например в центре поля, то ничего???? Как-то получается неправильно.

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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > FRZZ 21 августа 2017, 18:21

      да правильно всё ! если дал одному карточку так и другим давай ! миранчук падал в штрафной ни карточки ни пенальти ! ещё кто то упал и руками разводил прося пеналь так что даже комментаторы заорали - ну же еськов ?! а он ноль внимания !

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      Рейтинг: +17

      artem271211 > vladimir63 22 августа 2017, 10:39

      Еськов может судить только ПФЛ там больших денег нет!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 августа 2017, 17:12

      Тархун тархуныч лучше за своей командой следи причем тут твое мнение Урал а особенно господин Иванов всегда недовольны судейством Самедова обязаны были удалять и Миранчука тоже

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 21 августа 2017, 17:09

      В таких да и во многих других случаях, тренер нам говорил, что играть надо так, чтобы никакой судья не мог нам помешать выиграть. И это в детской команде:). Про Советский спорт и честное судейство столько уже мифов и легенд ходит, но там грязи тоже было достаточно, чтобы некоторые захлебнуться могли. Поэтому прав Каррера, когда говорит, что не будет ничего про судейство говорить - самим играть надо на победу, а не ждать подачек от судьбы.

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