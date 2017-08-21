Тарханов не уверен, что Самедова заслуженно удалили в матче против «Локомотива»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов выразил свою точку зрению по моменту, имевшему место в матче седьмого тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4), когда игрок хозяев Александр Самедов получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля.

«Я, допустим, не уверен, что Саша симулировал. Когда игрок бежит на скорости, достаточно небольшого контакта с игроком, чтобы тот упал. Пенальти, может, и нет, но и говорить о том, что игрок упал специально, нельзя.

Мне интересно, почему Алексею Миранчуку не дали красную карточку, когда тот въехал в ногу Денису Глушакову. Получается, здесь я даю карточку, а здесь не даю. Если в одну сторону судишь и даешь карточки, то и в другую сторону надо. В советские времена на судей никто не жаловался, потому что все честно судили», – говорит специалист.

Напомним, что Тарханов работал в тренерском штабе «Спартака» с 1992 по 1994 годы.