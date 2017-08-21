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  • Тарханов не уверен, что Самедова заслуженно удалили в матче против «Локомотива»

Тарханов не уверен, что Самедова заслуженно удалили в матче против «Локомотива»

21 августа 2017, 15:35
25

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов выразил свою точку зрению по моменту, имевшему место в матче седьмого тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4), когда игрок хозяев Александр Самедов получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля.

«Я, допустим, не уверен, что Саша симулировал. Когда игрок бежит на скорости, достаточно небольшого контакта с игроком, чтобы тот упал. Пенальти, может, и нет, но и говорить о том, что игрок упал специально, нельзя.

Мне интересно, почему Алексею Миранчуку не дали красную карточку, когда тот въехал в ногу Денису Глушакову. Получается, здесь я даю карточку, а здесь не даю. Если в одну сторону судишь и даешь карточки, то и в другую сторону надо. В советские времена на судей никто не жаловался, потому что все честно судили», – говорит специалист.

Напомним, что Тарханов работал в тренерском штабе «Спартака» с 1992 по 1994 годы.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Самедов Александр Тарханов Александр
Комментарии (25)
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mdu86
1503321223
"Мне интересно, почему Алексею Миранчуку не дали карточку,..." - Как же не дали?!... Либо корреспонденты чего-то мутят, либо Тарханов не в курсе дела...
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Fedor4uk
1503322197
А Глушака почему тогда не удалили ,че он об этом умолчал тогда???
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Диктор
1503323242
Ну ясно же,что судил в одну сторону.
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Smekaev
1503324545
В таких да и во многих других случаях, тренер нам говорил, что играть надо так, чтобы никакой судья не мог нам помешать выиграть. И это в детской команде:). Про Советский спорт и честное судейство столько уже мифов и легенд ходит, но там грязи тоже было достаточно, чтобы некоторые захлебнуться могли. Поэтому прав Каррера, когда говорит, что не будет ничего про судейство говорить - самим играть надо на победу, а не ждать подачек от судьбы.
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Garrincha58
1503324742
Тархун тархуныч лучше за своей командой следи причем тут твое мнение Урал а особенно господин Иванов всегда недовольны судейством Самедова обязаны были удалять и Миранчука тоже
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prezent2017
1503325324
Занимался бы своими делами. Вот, помнится, недавно в Краснодаре был случай...
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Одинокий волк Маквейд
1503327531
Тарханов просто вспомнил как Еськов в прошлом году в матче Зенит-Урал так-же лихо удалял уральцев. Потом пнули его в ФНЛ. Сейчас опять пригодился, редиска.
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Valera-Verim
1503331332
жалко санька,он зная про 1 жёлтую попёр вперёд,при 2-0 нырять?
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Alex Flash
1503337431
После нескольких повторов видно,что по правой его действительно задели.Он потерял равновесии и пенальти не просил. Удивляет прямизна тактики Карреры. Во втором вместо выхода еще одного защитника и укрепления центра обороны., вдруг выходит Мельгарехо. Продолжается игра первым номером-полный абсурд.Чему же он учился у Синьора Конте?
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VVM1964
1503339996
Абсолютно согласен , при этом не предвзятое и адекватное мнение уважаемого специалиста .
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