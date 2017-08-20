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    Семшов: «Нет никакого повода для увольнения Семина»

    Бывший игрок сборной России Игорь Семшов прокомментировал информацию, что главный тренер Юрий Семин может быть отправлен в отставку. По мнению ветерана, на данный момент для увольнения специалиста нет никаких предпосылок.

    «Вообще-то к этому любой тренер должен быть готов. Но сейчас повода для отставки Семина даже близко нет! «Локомотив» стартовал успешно, команда на ходу, у нее есть характер, воля к победе. В этом огромная заслуга Юрия Палыча. Зачем же его убирать? Наоборот, надо дать возможность спокойно поработать», – заявил Семшов.

    «Локомотив» после семи проведенных матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2017 06:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 20 августа 2017, 12:45

      Конечно нет ни одного повода кроме жирного Уткина.

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 20 августа 2017, 10:18

      Охренеть можно!!! Вы что там белены объелиь??? Семшов, кто ты и кто Палыч???? За что увольнять-то ? за то что Оба!! дерби московских выиграли? В Руководстве Локо все еще витает дух смородины... Изгоняйте его, изгоняйте..

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 августа 2017, 09:18

      Если руководство такое придумает , все болельщики ЛОКО невзлюбят руководство

      1
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 20 августа 2017, 08:58

      А кто его увольняет то,приснилось что ли...?

      0
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 20 августа 2017, 08:30

      Если с такой игрой команды увольнять тренера, то надо уже почти всех тренеров в РФПЛ уволить. Локомотив в верху турнирной таблицы, на втором месте. Игра у команды есть, а главное есть воля к победе, что в принципе игра со Спартаком показала.

      4
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      Рейтинг: +148

      СНА-17 20 августа 2017, 08:26

      Минусы можно найти в работе любого тренера, но убирать Сёмина сейчас было бы идиотизмом. Давно уже Локо не располагался в таблице так высоко. Игра у команды есть, а поражение от Тосно, такое случается с любой командой.

      5
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      Рейтинг: +14

      ЛЕПРИК 20 августа 2017, 08:23

      Взомнили себя Смородской или хотят уничтожить Локо

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