Семшов: «Нет никакого повода для увольнения Семина»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов прокомментировал информацию, что главный тренер Юрий Семин может быть отправлен в отставку. По мнению ветерана, на данный момент для увольнения специалиста нет никаких предпосылок.

«Вообще-то к этому любой тренер должен быть готов. Но сейчас повода для отставки Семина даже близко нет! «Локомотив» стартовал успешно, команда на ходу, у нее есть характер, воля к победе. В этом огромная заслуга Юрия Палыча. Зачем же его убирать? Наоборот, надо дать возможность спокойно поработать», – заявил Семшов.

«Локомотив» после семи проведенных матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.