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Семшов: «Нет никакого повода для увольнения Семина»

20 августа 2017, 06:34
7

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов прокомментировал информацию, что главный тренер Юрий Семин может быть отправлен в отставку. По мнению ветерана, на данный момент для увольнения специалиста нет никаких предпосылок.

«Вообще-то к этому любой тренер должен быть готов. Но сейчас повода для отставки Семина даже близко нет! «Локомотив» стартовал успешно, команда на ходу, у нее есть характер, воля к победе. В этом огромная заслуга Юрия Палыча. Зачем же его убирать? Наоборот, надо дать возможность спокойно поработать», – заявил Семшов.

«Локомотив» после семи проведенных матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семшов Игорь Семин Юрий
Комментарии (7)
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ЛЕПРИК
1503206636
Взомнили себя Смородской или хотят уничтожить Локо
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СНА-17
1503206797
Минусы можно найти в работе любого тренера, но убирать Сёмина сейчас было бы идиотизмом. Давно уже Локо не располагался в таблице так высоко. Игра у команды есть, а поражение от Тосно, такое случается с любой командой.
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Вадим 1972
1503207057
Если с такой игрой команды увольнять тренера, то надо уже почти всех тренеров в РФПЛ уволить. Локомотив в верху турнирной таблицы, на втором месте. Игра у команды есть, а главное есть воля к победе, что в принципе игра со Спартаком показала.
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gennadiy
1503208704
А кто его увольняет то,приснилось что ли...?
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XaXatyn
1503209893
Если руководство такое придумает , все болельщики ЛОКО невзлюбят руководство
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ljrljr0505
1503213481
Охренеть можно!!! Вы что там белены объелиь??? Семшов, кто ты и кто Палыч???? За что увольнять-то ? за то что Оба!! дерби московских выиграли? В Руководстве Локо все еще витает дух смородины... Изгоняйте его, изгоняйте..
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Супермачо
1503222321
Конечно нет ни одного повода кроме жирного Уткина.
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