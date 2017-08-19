Дзагоев: «Рецидива травмы у меня нет, но своим состоянием я вообще недоволен»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после матча седьмого тура РФПЛ с «Уралом» (0:0) подчеркнул, что абсолютно недоволен своей нынешней формой. Напомним, 27-летний футболист лишь в июле оправился от проблем со здоровьем.

«Погода хорошая, поле хорошее, но мы не показали своей игры. Довольствоваться нам нечем. Хотели с хорошим настроением готовиться к матчу с «Янг Бойз» – главной игре на данном отрезке, – но не вышло. Рецидива травмы у меня нет, но своим состоянием я вообще недоволен. Нужно прибавлять, тренироваться и надеяться на лучшее. График сейчас не позволяет много тренироваться, приходится добирать через игры. Надеюсь, что вскоре я наберу форму, но пока я ей полностью недоволен», – сказал Дзагоев.