Гончаренко: «ЦСКА нужно побеждать сейчас, чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением относительно предстоящего матча седьмого тура РФПЛ с «Уралом». По его словам, армейцам уже в данный момент необходимы победы во внутреннем чемпионате, чтобы гарантировать себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.

«Команда умеет отделять матчи в разных чемпионатах и понимает, что, для того чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, надо побеждать сейчас. Мы умеем забывать прошедшие игры, готовиться и эмоционально правильно подходить к матчам.

Будет ли особое празднование голов в связи с рождением у Щенникова дочери? Это может быть только импровизация. Конечно, мы его поздравили, но о каком-то особом праздновании не было речи», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».

Встреча «Урал» – ЦСКА начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.