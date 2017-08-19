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    Гончаренко: «ЦСКА нужно побеждать сейчас, чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением относительно предстоящего матча седьмого тура РФПЛ с «Уралом». По его словам, армейцам уже в данный момент необходимы победы во внутреннем чемпионате, чтобы гарантировать себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.

    «Команда умеет отделять матчи в разных чемпионатах и понимает, что, для того чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, надо побеждать сейчас. Мы умеем забывать прошедшие игры, готовиться и эмоционально правильно подходить к матчам.

    Будет ли особое празднование голов в связи с рождением у Щенникова дочери? Это может быть только импровизация. Конечно, мы его поздравили, но о каком-то особом праздновании не было речи», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».

    Встреча «Урал» – ЦСКА начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2017 14:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 августа 2017, 18:20

      перед матчем за 15 млн евро с молодыми мальчиками в игре с уралом выпустил практически всю основу, интересно

      0
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 19 августа 2017, 18:17

      Пока надо думать о игре с Янг Бойз

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 августа 2017, 15:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а другим не нужно? а вам зачем чтобы опять позорится, рекорды ставить

      -4
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      Рейтинг: +24996

      bset > карасевщина 19 августа 2017, 15:23

      А кому нужно? Зениту, летящему непонятно кому? Или Спартаку, постоянно оступающемуся в квалификации? Ещё посмотрим, как они сыграют в этом сезоне. Если как в России, рекорд будет только один. Больше их туда никто не пустит.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > bset 19 августа 2017, 16:14

      кому кому да краснодару например хуже не выступит, че больше названий команд не знаешь, а еще удивляются потом почему нефутбольная страна

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