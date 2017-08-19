О’Коннор заявил, что в свое время «Локомотив» отказался продавать его в «Арсенал»

Экс-нападающий «Локомотива» Гарри О’Коннор признался, что у него была возможность перебраться из московского клуба в «Арсенал» в 2007 году. Тем не менее, по словам шотландца, железнодорожники выбрали для себя самое выгодное их всех предложений – от «Бирмингема».

«Когда я уходил из «Локомотива», у меня были предложения от «Фулхэма», «Вест Бромвича» и «Арсенала». В итоге я оказался в «Бирмингеме», но у меня не было выбора: железнодорожники из всех предложений выбрали именно это, потому что «Бирмингем» был готов заплатить больше всех.

«Бирмингем» заплатил «Локомотиву» 2,8 миллиона фунтов стерлингов, я получил 600 тысяч плюс определeнную сумму получил агент. Думаю, в сумме «Бирмингем» заплатил за меня примерно 4 миллиона», – приводит слова О'Коннора Daily record.

Напомним, 34-летний футболист защищал цвета «Локомотива» с марта 2006 по июнь 2007 года. Последним клубом в карьере О'Коннора был «Селкерк», выступающий в пятом по силе дивизионе Шотландии, в котором он исполнял обязанности играющего тренера.