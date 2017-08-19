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  • О’Коннор заявил, что в свое время «Локомотив» отказался продавать его в «Арсенал»

О’Коннор заявил, что в свое время «Локомотив» отказался продавать его в «Арсенал»

19 августа 2017, 12:42
5

Экс-нападающий «Локомотива» Гарри О’Коннор признался, что у него была возможность перебраться из московского клуба в «Арсенал» в 2007 году. Тем не менее, по словам шотландца, железнодорожники выбрали для себя самое выгодное их всех предложений – от «Бирмингема».

«Когда я уходил из «Локомотива», у меня были предложения от «Фулхэма», «Вест Бромвича» и «Арсенала». В итоге я оказался в «Бирмингеме», но у меня не было выбора: железнодорожники из всех предложений выбрали именно это, потому что «Бирмингем» был готов заплатить больше всех.

«Бирмингем» заплатил «Локомотиву» 2,8 миллиона фунтов стерлингов, я получил 600 тысяч плюс определeнную сумму получил агент. Думаю, в сумме «Бирмингем» заплатил за меня примерно 4 миллиона», – приводит слова О'Коннора Daily record.

Напомним, 34-летний футболист защищал цвета «Локомотива» с марта 2006 по июнь 2007 года. Последним клубом в карьере О'Коннора был «Селкерк», выступающий в пятом по силе дивизионе Шотландии, в котором он исполнял обязанности играющего тренера.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Арсенал О`Коннор Гарри
Комментарии (5)
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84aivengo
1503137229
до сих пор его клока не может успокоиться
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huntelaar25
1503139862
Наверное Тульский
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Черкизовский Кот
1503140849
Кроме победного гола в финале Кубка в 2007-м ничем не запомнился. Да и то, в том же 2007-м в Чемпионате не забил ни единого гола. Какой ещё Арсенал? Гарик, не смеши!
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Ч.В.Г.
1503142155
Гарри выпей и успокойся. Еще скажи, что Локо твою карьеру сгубил.
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