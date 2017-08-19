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    О’Коннор заявил, что в свое время «Локомотив» отказался продавать его в «Арсенал»

    Экс-нападающий «Локомотива» Гарри О’Коннор признался, что у него была возможность перебраться из московского клуба в «Арсенал» в 2007 году. Тем не менее, по словам шотландца, железнодорожники выбрали для себя самое выгодное их всех предложений – от «Бирмингема».

    «Когда я уходил из «Локомотива», у меня были предложения от «Фулхэма», «Вест Бромвича» и «Арсенала». В итоге я оказался в «Бирмингеме», но у меня не было выбора: железнодорожники из всех предложений выбрали именно это, потому что «Бирмингем» был готов заплатить больше всех.

    «Бирмингем» заплатил «Локомотиву» 2,8 миллиона фунтов стерлингов, я получил 600 тысяч плюс определeнную сумму получил агент. Думаю, в сумме «Бирмингем» заплатил за меня примерно 4 миллиона», – приводит слова О'Коннора Daily record.

    Напомним, 34-летний футболист защищал цвета «Локомотива» с марта 2006 по июнь 2007 года. Последним клубом в карьере О'Коннора был «Селкерк», выступающий в пятом по силе дивизионе Шотландии, в котором он исполнял обязанности играющего тренера.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2017 12:42
    Комментарии5
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 19 августа 2017, 14:29

      Гарри выпей и успокойся. Еще скажи, что Локо твою карьеру сгубил.

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 19 августа 2017, 14:07

      Кроме победного гола в финале Кубка в 2007-м ничем не запомнился. Да и то, в том же 2007-м в Чемпионате не забил ни единого гола. Какой ещё Арсенал? Гарик, не смеши!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Черкизовский Кот 20 августа 2017, 11:04

      у меня футболка с его фамилией есть а так кроме гола в финале не помню его я тогда не смотрел еще толком футбол

      0
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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 19 августа 2017, 13:51

      Наверное Тульский

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 августа 2017, 13:07

      до сих пор его клока не может успокоиться

      0
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