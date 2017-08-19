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    Президент «Баварии»: «Если поступки Дембеле исходят от «Барселоны», то я больше ее не уважаю»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал отказ форварда дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле от участия в тренировках. Футболист пытается добиться от клуба продажи его в «Барселону».

    «В «Баварии» Дембеле штрафовали бы на 100 тысяч евро за каждую пропущенную тренировку. И так продолжалось бы до закрытия трансферного окна. Если действия футболиста продиктованы со стороны «Барселоны», то я перестаю уважать каталонцев. Подталкивать игрока расторгнуть контракт такими методами считаю низко. Но продав Дембеле за 130 миллионов евро, можно купить несколько таких игроков», – заявил Хенесс.

    Ранее в команде «Боруссии» отметили, что Дембеле своим поведением вредит коллективу и поступает неправильно.

    Источник: Eurosport.ru

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    19.08.2017 10:31
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 19 августа 2017, 15:31

      Эт та бавария который игроков сорит с владельцами и холява забирает игроков?

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 19 августа 2017, 14:00

      А помнит ли кто, как уходил Лука Модрич в *Реал*-аналогично..сколько лет назад энто было?Бабло рулит этим миром и никуда от этого не денешься в ближайших лет 100

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 19 августа 2017, 13:21

      Не красивая история. Совсем подленькая.

      1
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      Рейтинг: -36

      Silling > DIDI 23 20 августа 2017, 15:42

      Да уж.

      -3
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      Рейтинг: +3136

      m40 19 августа 2017, 12:55

      Обиженки какие. Барселона жалуется на ПСЖ и подговаривает остальных объявить бойкот, за то что увели Неймара. Хотя сама обескровила Валенсию. Бавария жалуется на Барселону, хотя постоянно переманивает лидеров единственного конкурента чемпионате. Ну и игроки тоже хороши- есть контракт, выполняй. В противном случае огромные штрафы от клуба и дисциплинарные санкции от УЕФА, чтобы неповадно было

      2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > m40 19 августа 2017, 15:29

      Валенсию? Кроме Давида и альбы норм кто пришел в барсу? На костилях матье или растереный гомеса и знающий нападающий тупой который при суаресе неймар месси барсу перешел? Ты кроме двоих их игроками считаешь?

      -1
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      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо > m40 19 августа 2017, 22:24

      самая гря.ная команда мира пут.лона хотят все нахаляву пусть платят нор бабки они у них есть а не саботируют игроков уйти типа те сами хотят уйти достали лои

      0
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      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо > de bruyne 19 августа 2017, 22:25

      пусть платят норм бабки а то хотят нахаляву и саботируют игроков

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 19 августа 2017, 12:55

      Ой, ё.п.та, а сами то чем лучше? Подталкиваете игроков ссориться с их клубами, чтобы они не продлевали контракты, а потом гнилым способом ждете пока их контракты закончатся. Ведь нормально по-человечески купить их у клуба ваши черные душонки не позволяют, пользуетесь тем , что Бавария в Германии доминирует...

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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 19 августа 2017, 12:20

      Это уже начинает входить в моду: Пайет, Диего Коста, Дембеле и это не полный список.В это должны вмешаться футбольные организации ФИФА, УЕФА.Сейчас почти нет рычагов давления на футболистов которые занимаются таким шантажом.Он должен понимать что если перейдет подобным способом - будет дисквалификация, штрафы или какие то санкции в отношении клуба купившего его.
      Иначе проблема будет только нарастать

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      Рейтинг: +290

      Pablo845 19 августа 2017, 11:49

      Мальчиш-плохиш!

      0
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      Рейтинг: -36

      Silling > Pablo845 20 августа 2017, 15:43

      Хорошист.

      -3
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      Рейтинг: +55

      Vaval 19 августа 2017, 11:38

      А как они Гетце и Леву переманивали?

      0
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 19 августа 2017, 11:36

      Пускай на лавке сидит

      0
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      Рейтинг: -36

      Silling > Тим2015 20 августа 2017, 15:43

      Ничёси ты сказанул.

      -3
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      Рейтинг: -55

      Real. 19 августа 2017, 11:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      барса купит хот судью за такую сумму

      -4
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