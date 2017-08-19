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  • Президент «Баварии»: «Если поступки Дембеле исходят от «Барселоны», то я больше ее не уважаю»

Президент «Баварии»: «Если поступки Дембеле исходят от «Барселоны», то я больше ее не уважаю»

19 августа 2017, 10:31
21

Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал отказ форварда дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле от участия в тренировках. Футболист пытается добиться от клуба продажи его в «Барселону».

«В «Баварии» Дембеле штрафовали бы на 100 тысяч евро за каждую пропущенную тренировку. И так продолжалось бы до закрытия трансферного окна. Если действия футболиста продиктованы со стороны «Барселоны», то я перестаю уважать каталонцев. Подталкивать игрока расторгнуть контракт такими методами считаю низко. Но продав Дембеле за 130 миллионов евро, можно купить несколько таких игроков», – заявил Хенесс.

Ранее в команде «Боруссии» отметили, что Дембеле своим поведением вредит коллективу и поступает неправильно.

Источник: Eurosport.ru
Германия. Бундеслига Испания. Примера Боруссия Д Бавария Барселона Дембеле Усман
Комментарии (21)
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Челнинец
1503130642
Футболист зажрались окончательно, подписал контракт, сам же подписывал- отработай и вали к чертям! на месте Боруссии я бы не отпускал его, и посадит на железную банку. на скамью, чтоб полировал до блеска, а как контракт закончится отпустить , но нужен ли он будет после этого кому нить с такими потребностями без игровой практики!
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David_Fio
1503130981
хорошо сказал!
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Real.
1503131016
барса купит хот судью за такую сумму
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Pablo845
1503132546
Мальчиш-плохиш!
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38 попугаев
1503134453
Это уже начинает входить в моду: Пайет, Диего Коста, Дембеле и это не полный список.В это должны вмешаться футбольные организации ФИФА, УЕФА.Сейчас почти нет рычагов давления на футболистов которые занимаются таким шантажом.Он должен понимать что если перейдет подобным способом - будет дисквалификация, штрафы или какие то санкции в отношении клуба купившего его. Иначе проблема будет только нарастать
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АртурZaСМ
1503136514
Ой, ё.п.та, а сами то чем лучше? Подталкиваете игроков ссориться с их клубами, чтобы они не продлевали контракты, а потом гнилым способом ждете пока их контракты закончатся. Ведь нормально по-человечески купить их у клуба ваши черные душонки не позволяют, пользуетесь тем , что Бавария в Германии доминирует...
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m40
1503136527
Обиженки какие. Барселона жалуется на ПСЖ и подговаривает остальных объявить бойкот, за то что увели Неймара. Хотя сама обескровила Валенсию. Бавария жалуется на Барселону, хотя постоянно переманивает лидеров единственного конкурента чемпионате. Ну и игроки тоже хороши- есть контракт, выполняй. В противном случае огромные штрафы от клуба и дисциплинарные санкции от УЕФА, чтобы неповадно было
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DIDI 23
1503138091
Не красивая история. Совсем подленькая.
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koli4ka
1503140400
А помнит ли кто, как уходил Лука Модрич в *Реал*-аналогично..сколько лет назад энто было?Бабло рулит этим миром и никуда от этого не денешься в ближайших лет 100
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de bruyne
1503145912
Эт та бавария который игроков сорит с владельцами и холява забирает игроков?
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