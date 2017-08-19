Чугайнов: «Семин? Если хочешь убрать тренера – зачем спешить с покупкой нападающего?»

Сёмин, как-то посетовал после одного из поражений от Спартака и сказал, что мы ПРОИГРАЛИ матч потому что у нас нет игроков уровня Веллитона.
Я хорошо запомнил эти его слова Палыча.
Палыч бери Веллитона и будешь ГРОМИТЬ Спартак и прочих "шведов"!!!
Дзюба не котируется для Локомотива!
Он задаром не нужен Локомотиву!
Пусть в Зените валяет ДУРАКА, а в Локомотиве надо ЗАБИВАТЬ!
В Локомотив надо брать Веллитона!
Он ПОЛУЧШЕ играет Жонатаса!!!
Он по стилю игры похож на Ари!
А реализация у Веллитона лучше чем у Дзюбы и лучше чем у Ари и Жонатаса !
30 лет это не помеха для игры!
Физикой Веллитон СИЛЁН и ничем не уступает АРИ и Дзюбе!
Пусть Локомотив возьмёт в аренду и посмотрит на игру Веллитона!
Скамейку Локомотиву надо расширять, производить ротацию состава и наигрывать!
Веллитон сможет принести Локомотиву пользу!
Я и про Ари писал, что его надо брать в Локомотив, про Палыча, про Солмона и других!
Денисова взяли, но на фоне Соломона Денисов играет СРЕДНЕ.
Илья! Берите Веллитона! Пока его не перехватили!
Он реально поможет усилить атаку Локомотиву!
Возьмите на год с последующим продлением!
Возьмите! Это усиление для Локомотива!!! Дело говорю!
Будет результат - будут и полные трибуны стадиона "РЖД-Арена"!
Будем только РАДЫ и за Палыча и за Локомотив!
Вперёд Локомотив!
Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!
Бывший игрок «Локомотива» Игорь Чугайнов не исключил, что руководство клуба подготавливает почву для увольнения главного тренера Юрия Семина. При этом ветеран считает, что специалист дает максимальный результат при нынешнем составе.
«Семин выжимает максимум из этого состава. Рассуждать иначе могут только его недоброжелатели. Они-то и пишут, что Семин – «тренер старой формации». «Локомотиву» изначально был нужен форвард. Кровь из носу! Но время идет – ничего меняется. Если хочешь убрать тренера – зачем спешить с покупкой нападающего? В сложной ситуации Юрий Палыч умеет настроить ребят, объединить команду. Лишь бы ему не мешали», – заявил Чугайнов.
«Локомотив» после шести матчей в чемпионате России с 13 очками в активе идет на третьем месте в турнирной таблице первенства.