Чугайнов: «Семин? Если хочешь убрать тренера – зачем спешить с покупкой нападающего?»

Бывший игрок «Локомотива» Игорь Чугайнов не исключил, что руководство клуба подготавливает почву для увольнения главного тренера Юрия Семина. При этом ветеран считает, что специалист дает максимальный результат при нынешнем составе.

«Семин выжимает максимум из этого состава. Рассуждать иначе могут только его недоброжелатели. Они-то и пишут, что Семин – «тренер старой формации». «Локомотиву» изначально был нужен форвард. Кровь из носу! Но время идет – ничего меняется. Если хочешь убрать тренера – зачем спешить с покупкой нападающего? В сложной ситуации Юрий Палыч умеет настроить ребят, объединить команду. Лишь бы ему не мешали», – заявил Чугайнов.

«Локомотив» после шести матчей в чемпионате России с 13 очками в активе идет на третьем месте в турнирной таблице первенства.