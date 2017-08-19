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    Чугайнов: «Семин? Если хочешь убрать тренера – зачем спешить с покупкой нападающего?»

    Бывший игрок «Локомотива» Игорь Чугайнов не исключил, что руководство клуба подготавливает почву для увольнения главного тренера Юрия Семина. При этом ветеран считает, что специалист дает максимальный результат при нынешнем составе.

    «Семин выжимает максимум из этого состава. Рассуждать иначе могут только его недоброжелатели. Они-то и пишут, что Семин – «тренер старой формации». «Локомотиву» изначально был нужен форвард. Кровь из носу! Но время идет – ничего меняется. Если хочешь убрать тренера – зачем спешить с покупкой нападающего? В сложной ситуации Юрий Палыч умеет настроить ребят, объединить команду. Лишь бы ему не мешали», – заявил Чугайнов.

    «Локомотив» после шести матчей в чемпионате России с 13 очками в активе идет на третьем месте в турнирной таблице первенства.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.08.2017 09:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -13

      Popularov 19 августа 2017, 15:29

      Сёмин, как-то посетовал после одного из поражений от Спартака и сказал, что мы ПРОИГРАЛИ матч потому что у нас нет игроков уровня Веллитона.
      Я хорошо запомнил эти его слова Палыча.
      Палыч бери Веллитона и будешь ГРОМИТЬ Спартак и прочих "шведов"!!!

      Дзюба не котируется для Локомотива!
      Он задаром не нужен Локомотиву!
      Пусть в Зените валяет ДУРАКА, а в Локомотиве надо ЗАБИВАТЬ!

      В Локомотив надо брать Веллитона!
      Он ПОЛУЧШЕ играет Жонатаса!!!
      Он по стилю игры похож на Ари!
      А реализация у Веллитона лучше чем у Дзюбы и лучше чем у Ари и Жонатаса !
      30 лет это не помеха для игры!
      Физикой Веллитон СИЛЁН и ничем не уступает АРИ и Дзюбе!

      Пусть Локомотив возьмёт в аренду и посмотрит на игру Веллитона!
      Скамейку Локомотиву надо расширять, производить ротацию состава и наигрывать!
      Веллитон сможет принести Локомотиву пользу!
      Я и про Ари писал, что его надо брать в Локомотив, про Палыча, про Солмона и других!
      Денисова взяли, но на фоне Соломона Денисов играет СРЕДНЕ.

      Илья! Берите Веллитона! Пока его не перехватили!
      Он реально поможет усилить атаку Локомотиву!
      Возьмите на год с последующим продлением!
      Возьмите! Это усиление для Локомотива!!! Дело говорю!

      Будет результат - будут и полные трибуны стадиона "РЖД-Арена"!
      Будем только РАДЫ и за Палыча и за Локомотив!
      Вперёд Локомотив!
      Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!

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      Рейтинг: +4454

      Snek 19 августа 2017, 15:11

      Какая-то беспочвенная мошна на шпалыча, с такими инвалидами пусть радуются, что ещё в РФПЛ остались, а им шпалыч ещё и ЛЕ подарил.

      0
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 19 августа 2017, 15:08

      Палыч сделайте с командой -спартачек- и главное болелы за ВАС...

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      Рейтинг: +115

      lexa2154 19 августа 2017, 15:05

      Палыч всегда был и будет класным тренером!!!

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      Рейтинг: +115

      lexa2154 19 августа 2017, 15:03

      Футбол стал коррумпированным, и Палычу тяжко сделать из локо конфету, когда из мира всего бабло тянут из локо, и ни чего мы с вами сделать не сможем други мои, обидно за футбол он стал ПОЛИТИКОЙ И Золотым дном для наших МНОГОИМУЩИх!

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 19 августа 2017, 12:38

      руки прочь от деда
      .

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 августа 2017, 11:22

      Шпалы из г-на сделал конфетку. Не мешайте Шпалычу!!!

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 августа 2017, 10:47

      Ничего. Обует Палыч хрюшек, и стихнут разговоры

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel > APchelov 19 августа 2017, 11:32

      неееет, хрюшек они обыграют!!!

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 19 августа 2017, 10:35

      Не понимаю этих слухов. Отличное начало сезона, затем один неудачный матч и сразу об увольнении заговорили.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 августа 2017, 10:34

      Да,странно ведёт себя руководство Локо.Им сейчас нападающего и они могут бороться за зону лч,неужели руководству это не нужно?

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Gullit 76 19 августа 2017, 10:46

      Складывается такое ощущения что не нужно

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > XaXatyn 19 августа 2017, 10:51

      У меня вообще такое впечатление от всех наших клубов.Всё из под палки,с ленцой.Их за уши тянут,а они брыкаются и плачут - титьку просят!

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Gullit 76 19 августа 2017, 11:07

      Зенит хорошо усилился , у ЛОКО и Спартака с этим большие проблемы ! Рыба гниет с головы , все проблема в руководстве клуба !

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