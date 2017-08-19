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  • Чугайнов: «Семин? Если хочешь убрать тренера – зачем спешить с покупкой нападающего?»

Чугайнов: «Семин? Если хочешь убрать тренера – зачем спешить с покупкой нападающего?»

19 августа 2017, 09:31
14

Бывший игрок «Локомотива» Игорь Чугайнов не исключил, что руководство клуба подготавливает почву для увольнения главного тренера Юрия Семина. При этом ветеран считает, что специалист дает максимальный результат при нынешнем составе.

«Семин выжимает максимум из этого состава. Рассуждать иначе могут только его недоброжелатели. Они-то и пишут, что Семин – «тренер старой формации». «Локомотиву» изначально был нужен форвард. Кровь из носу! Но время идет – ничего меняется. Если хочешь убрать тренера – зачем спешить с покупкой нападающего? В сложной ситуации Юрий Палыч умеет настроить ребят, объединить команду. Лишь бы ему не мешали», – заявил Чугайнов.

«Локомотив» после шести матчей в чемпионате России с 13 очками в активе идет на третьем месте в турнирной таблице первенства.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чугайнов Игорь Семин Юрий
Комментарии (14)
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Gullit 76
1503128079
Да,странно ведёт себя руководство Локо.Им сейчас нападающего и они могут бороться за зону лч,неужели руководству это не нужно?
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Dammit
1503128142
Не понимаю этих слухов. Отличное начало сезона, затем один неудачный матч и сразу об увольнении заговорили.
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APchelov
1503128831
Ничего. Обует Палыч хрюшек, и стихнут разговоры
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prezent2017
1503130960
Шпалы из г-на сделал конфетку. Не мешайте Шпалычу!!!
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Робинзон
1503135488
руки прочь от деда .
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lexa2154
1503144211
Футбол стал коррумпированным, и Палычу тяжко сделать из локо конфету, когда из мира всего бабло тянут из локо, и ни чего мы с вами сделать не сможем други мои, обидно за футбол он стал ПОЛИТИКОЙ И Золотым дном для наших МНОГОИМУЩИх!
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lexa2154
1503144307
Палыч всегда был и будет класным тренером!!!
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lexa2154
1503144535
Палыч сделайте с командой -спартачек- и главное болелы за ВАС...
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Snek
1503144717
Какая-то беспочвенная мошна на шпалыча, с такими инвалидами пусть радуются, что ещё в РФПЛ остались, а им шпалыч ещё и ЛЕ подарил.
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Popularov
1503145740
Сёмин, как-то посетовал после одного из поражений от Спартака и сказал, что мы ПРОИГРАЛИ матч потому что у нас нет игроков уровня Веллитона. Я хорошо запомнил эти его слова Палыча. Палыч бери Веллитона и будешь ГРОМИТЬ Спартак и прочих "шведов"!!! Дзюба не котируется для Локомотива! Он задаром не нужен Локомотиву! Пусть в Зените валяет ДУРАКА, а в Локомотиве надо ЗАБИВАТЬ! В Локомотив надо брать Веллитона! Он ПОЛУЧШЕ играет Жонатаса!!! Он по стилю игры похож на Ари! А реализация у Веллитона лучше чем у Дзюбы и лучше чем у Ари и Жонатаса ! 30 лет это не помеха для игры! Физикой Веллитон СИЛЁН и ничем не уступает АРИ и Дзюбе! Пусть Локомотив возьмёт в аренду и посмотрит на игру Веллитона! Скамейку Локомотиву надо расширять, производить ротацию состава и наигрывать! Веллитон сможет принести Локомотиву пользу! Я и про Ари писал, что его надо брать в Локомотив, про Палыча, про Солмона и других! Денисова взяли, но на фоне Соломона Денисов играет СРЕДНЕ. Илья! Берите Веллитона! Пока его не перехватили! Он реально поможет усилить атаку Локомотиву! Возьмите на год с последующим продлением! Возьмите! Это усиление для Локомотива!!! Дело говорю! Будет результат - будут и полные трибуны стадиона "РЖД-Арена"! Будем только РАДЫ и за Палыча и за Локомотив! Вперёд Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!
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